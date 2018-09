Tiberio Timperi, lacrime a La Vita in Diretta: messaggio a Nadia Toffa

La Vita in Diretta, Tiberio Timperi si commuove: un dolce messaggio per Nadia Toffa

Davanti a determinate cose non esistono nemici, rivalità e concorrenza neanche sul posto di lavoro e Tiberio Timperi lo ha dimostrato con la sua solita spontaneità. Durante la nuova puntata de La Vita in Diretta, il conduttore di Rai 1 ha deciso di affrontare una tematica molto delicata, soprattutto per le donne. Ospite in studio quest’oggi c’era Rossana Banfi. L’attrice e il presentatore hanno parlato del tumore contro cui si è trovata a combattere alcuni anni fa. La notizia della malattia venne ufficializza da suo padre Lino in diretta tv, tanto da lasciare tutti a bocca aperta. In ogni caso, parlarne con gli altri ha aiutato la donna ad essere forte e a non farsi abbattere.

Tiberio Timperi: il messaggio durante La Vita in Diretta a Nadia Toffa

Di fronte al racconto di Rossana, Tiberio non è riuscito a trattenere la commozione. Timperi non ha nascosto le lacrime, tanto da ringraziare la sua ospite per aver deciso di raccontare una cosa così delicata nel suo studio. Una volta portato a termine il delicatissimo dibattito, il conduttore non ha potuto fare a meno di mandare un abbraccio e un in bocca al lupo ad alcune donne del mondo dello spettacolo che si trovano nella stessa situazione in cui si è trovata la figlia di Lino Banfi. Tra tutti i saluti, quello a Nadia Toffa ha spiazzato (positivamente) tutto il pubblico e non solo.

La Vita in Diretta: Tiberio Timperi manda un messaggio a Nadia Toffa

“Italia 1, Le Iene, Nadia Toffa… in bocca al lupo….” Insomma, Tiberio se ne è fregato e ha salutato Nadia senza alcun tipo di problema. Ricordiamo però che nelle varie reti del piccolo schermo si cerca sempre di non menzionare canale appartenenti ad altre reti.