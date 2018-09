Nadia Toffa: “Non sono guarita ma i capelli ricrescono”. La foto senza parrucca

Nadia Toffa cancro news: come sta la conduttrice e inviata de Le Iene

Manca poco al ritorno di Nadia Toffa in tv. Nonostante la battaglia contro il cancro, la conduttrice e inviata è pronta a tornare a Le Iene. La Toffa ha fatto sapere ai suoi follower che le cure per il tumore non sono ancora terminate ma intanto sono ricresciuti i capelli. E, orgogliosa, la Toffa ha condiviso su Instagram uno scatto senza la parrucca che è stata costretta ad indossare negli ultimi mesi. “Sì, mi sono ricresciuti i capelli. Non si rimane pelati per sempre”, ha replicato la donna ad una follower. Poi la stoccata alle malelingue che non mancano mai: “Vedrai, ora sono capaci di scrivere che sono finti”. Nadia ha infine aggiunto: “Non sono guarita. Sono qui viva e continuo le terapie. Nel frattempo i capelli ricrescono ed io sono sempre più f..a. Dai che manca poco”.

Nadia Toffa malattia: le condizioni della conduttrice migliorano

Nadia Toffa ha condiviso la stessa foto insieme alla madre e all’amico Marco su Facebook. Qui la didascalia recita: “Circondata dall’amore dell’amico collega Marco e mamma Marghe. Ah sì dopo chemio e radio i capelli ricrescono! Non si rimane pelati per sempre. Così evitate sciocchi commenti su bugie varie, messaggio agli webeti. Buona giornata a tutti. Tornato il sole, come presto tornano Le Iene, un bacio”.

Quando ricominciano Le Iene in tv con Nadia Toffa

La nuova stagione de Le Iene partirà a fine settembre su Italia Uno. Nadia Toffa condurrà l’appuntamento domenicale insieme a Giulio Golia e Matteo Viviani. Il martedì, invece, prenderanno il timone Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.