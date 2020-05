This is us, arriva la versione italiana: titolo e prime anticipazioni

Il remake italiano di This is us si farà: le ultime notizie sulla serie rivelazione della NBC

Ci sono novità sul remake italiano di This is us: il titolo è stato annunciato oggi in una intervista al produttore di Cattleya. La serie tv che ha conquistato pubblico in tutto il mondo avrà quindi una versione italiana: Noi, questo è il titolo pensato al momento per il remake. This is us è giunta alla qua quarta stagione e la prima messa in onda risale al 2016. In America va in onda dal 20 settembre 2016 sulla rete televisiva NBC. Il debutto in Italia, su Fox Life, è arrivata a distanza di poche settimane: la prima stagione ha debuttato infatti il 21 novembre dello stesso anno. Il grande successo della serie tv ha convinto Sky a mandare in onda quasi in contemporanea le puntate di This is us.

This is us, la versione italiana si chiamerà Noi

Il remake italiano Noi avrà lo stesso successo? Dalle prime anticipazioni pare che verrà ambientato nel Nord Italia. Il sito Deadline, inoltre, ha fatto sapere: “Nel corso dell’anno Cattleya entrerà anche nella produzione nel remake italiano della serie americana di successo This Is Us. Dietro la versione italiana c’è Rai e attualmente ha come titolo provvisorio Noi”. L’occasione per parlarne è stata un’intervista a Riccardo Tozzi di Cattleya, che ha pure svelato un’importantissima e inaspettata anticipazione su Gomorra 5. In attesa di ulteriori anticipazioni sulla versione italiana di This is us, e soprattutto di scoprire chi ci sarà nel cast, vi lasciamo a un breve riassunto della trama.

This is us, la trama della serie tv

Jack e Rebecca sono una giovane coppia di sposi, ma la loro famiglia si allargherà improvvisamente con l’arrivo di tre gemelli. Durante il parto, però, uno dei tre bambini non sopravvive. Le coincidenze però hanno fatto sì che nello stesso giorno in cui Rebecca e Jack perdono il loro bambino, un altro viene abbandonato e così i due decidono di adottarlo. Una vita fatta di amore e complicità, anche se ognuno dei tre gemelli ha esigenze e caratteri diversi. La storia si svolge poi su tre archi temporali: il primo riguarda l’infanzia e l’adolescenza dei gemelli, nel secondo vediamo il passato di Jack e Rebecca e infine, il presente, con i tre gemelli ormai adulti. I loro nomi sono Kevin, Kate e Randall.