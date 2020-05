Gomorra 5 sarà l’ultima stagione, parla un produttore: anticipazioni

Gomorra, la quinta sarà l’ultima stagione? Le anticipazioni che non piaceranno a tutti

Brutte notizie per i fan di Gomorra: la quinta sarà l’ultima stagione? Il Coronavirus potrebbe far slittare l’arrivo delle nuove puntate su Sky, ma l’idea che potrebbero essere le ultime forse aiuterà i fan ad aspettare. I più affezionati, infatti, non vorrebbero proprio mettere la parola fine alla serie tv e dire addio a Ciro Di Marzio e Genny Savastano. I due personaggi sono entrati nel cuore del pubblico, nonostante siano i cattivi e non i buoni nella storia. Gran parte del merito va alle interpretazioni di Marco D’Amore e Salvatore Esposito, che – attenzione spoiler – potrebbero tornare insieme in Gomorra 5. Per l’ultima volta. Le spiacevoli anticipazioni sulla nuova stagione sono giunte da Riccardo Tozzi, produttore e fondatore di Cattleya.

Gomorra 5, Cattleya annuncia che potrebbe essere l’ultima stagione

Intervistato da Deadline, Tozzi ha parlato ai fan americani della serie tv ma le notizie sono giunte anche in Italia, ovviamente. Ebbene, sappiamo quindi che Marco D’Amore dirigerà cinque episodi della nuova stagione e proprio lui aveva parlato dei tempi di Gomorra 5. Non si sa al momento quando potranno aprire i set e registrare le nuove puntate, si pensa a questa estate ma è tutto da stabilire ancora. E poi la triste notizia sull’ultima stagione di Gomorra. Riccardo Tozzi infatti ha fatto sapere: “Al momento riteniamo che questa sia l’ultima stagione. Non si sa mai. Ma al momento pensiamo a questa come l’ultima stagione”. E proprio perché potrebbe essere l’ultima, facile pensare che stiano preparando qualcosa di grandioso per i fan.

Anticipazioni Gomorra 5: “Sarà fantastico”

Tozzi ha confermato questa tesi: “Penso che sarà fantastico. Ogni volta abbiamo provato a fare qualcosa di diverso. Abbiamo trovato un altro punto di vista speciale per la quinta stagione. È crepuscolare, oscuro ed emotivo”. Infine, una raccomandazione per i fan che non hanno ancora visto il film per il cinema L’Immortale. queste le sue parole: “Dovete vederlo per apprezzare appieno la quinta serie. È un ponte tra la quarta e la quinta serie”.