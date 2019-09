TheGiornalisti, continuano le polemiche: si pensa già al nuovo frontman

TheGiornalisti, Tommaso Paradiso lascia la band: chi prenderà il suo posto? Le polemiche non si placano

Proprio ieri è arrivato l’annuncio di Tommaso Paradiso, che ha detto addio ai TheGiornalisti. Una notizia che ha gettato il pubblico che segue la band nello sconforto. Sono ancora tante le domande senza risposta e le polemiche non si arrestano. Un grande successo quello ottenuto durante il concerto al Circo Massimo lo scorso 7 settembre, con la presenza di ben 45mila persone. La scelta per Tommaso di lasciare la band pare ci fosse già da qualche tempo. Il cantante e l’intero gruppo avrebbero, però, preferito rimandare l’annuncio, proprio per regalare fino all’ultimo una grande festa ai fan. Eppure ora pare essersi accesa una vera e propria guerra social tra Paradiso e gli altri due componenti della band, il batterista Marco Primavera e il chitarrista Marco Musella. In particolare, quest’ultimo si è lasciato andare, nelle ultime ore, in qualche sfogo su Instagram. Sembra proprio che il chitarrista non abbia preso bene le parole utilizzate dal cantante nel suo annuncio di addio alla band. Infatti, non è tardata ad arrivare la sua risposta.

TheGiornalisti, nuovo sfogo di Marco Musella dopo l’annuncio di Tommaso Paradiso

Come già vi abbiamo rivelato ieri, la band si è divisa lasciando senza parole i fan. Un botta e riposta, subito dopo, tra Paradiso e Musella. Le polemiche sembrano non riuscire a placarsi, anche perché sono tanti coloro che sono ancora alla ricerca di spiegazioni. Intanto, il chitarrista ci tiene a fare un’altra precisazione sui social. “In molti segnalate che non riuscite a commentare la pagina Instagram dei TheGiornalisti. Non è nostra intenzione togliervi il diritto di parola e di opinione. Purtroppo, come nella story procedente, sono costretto a scrivere sul mio profilo privato che ci hanno tolto le password e né io né Marco possiamo entrare e sbloccare i commenti. Mi dispiace ragazzi”, scrive Musella sul suo account.

TheGiornalisti, chi prenderà il posto di Tommaso Paradiso? Spunta il primo nome

Come Tommaso Paradiso, neppure gli altri componenti della band hanno intenzione di mollare, anzi. Il manager Giuseppe Cavallaro ha, infatti, assicurato che usciranno altri inediti del gruppo e che presto sarà presentata una nuova voce. Proprio a questo si pensa in queste ultime ore: chi prenderà il posto del tanto amato Tommaso? Difficile trovare un rimpiazzo che possa ottenere il suo stesso successo, visto che solitamente il pubblico prova del dispiacere nel vedere un nuovo volto all’interno della propria band preferita. Basti pensare che Paradiso ha davvero conquistato tutti! Al momento, il primo nome che spunta fuori è quello del cantautore Leo Pari.