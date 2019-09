Tommaso Paradiso ha lasciato i TheGiornalisti: l’annuncio e il motivo

Perché Tommaso Paradiso ha lasciato i TheGiornalisti: ecco cosa è successo

I TheGiornalisti non esistono più, almeno per ora. Una delle band più amate e seguite degli ultimi anni si è ufficialmente sciolta. A darne l’annuncio il frontman del gruppo, Tommaso Paradiso, su Instagram. Il cantante ha chiarito che proseguirà la sua carriera nel mondo musicale da solista. E a tal proposito è già pronto il suo nuovo singolo – il cui titolo è ancora top secret – che uscirà nei prossimi giorni. L’addio ai colleghi e amici non è stato facile per Paradiso, che sui social network non ha nascosto la propria sofferenza e il proprio dolore per questo risvolto inaspettato. Anche se era prevedibile: da tempo l’artista si era dedicato a collaborazioni con altri interpreti, “lasciando a casa” gli altri membri dei TheGiornalisti.

Tommaso Paradiso spiega cosa è successo ai TheGiornalisti

“Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come TheGiornalisti ma uscirà come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più TheGiornalisti, ma sarà Tommaso Paradiso. È giusto che sia così. È stata una fantastica avventura che ci ha portato fino al Circo Massimo. Ma sapete meglio di me, o come me, che le storie nella maggior parte dei casi non sono eterne. È inutile che vi stia a raccontare le dinamiche per le quali si è arrivati a questa conclusione. I problemi ce li teniamo per noi. A voi deve rimanere tutto l’amore che in questi anni abbiamo condiviso insieme”, ha detto Tommaso Paradiso su Instagram.

“Sono stati, questi ultimi, mesi molto difficili; sono stato in silenzio. Volevo che il Circo Massimo fosse una grande festa e non un funerale. Ripeto, credo che non sia nobile spiegarvi il come ed il perché di tutto questo. Se un giorno sarò dagli eventi costretto a dare spiegazioni lo farò. Per ora vi basti solo sapere che sono stato male. Non vi voglio rubare altro tempo. A voi potrà sembrare che una storia sia finita e che un’altra stia iniziando. In parte è vero. I TheGiornalisti per quel che mi riguarda non esistono più. Ma esistono le canzoni, sempre e solo quelle”, ha aggiunto il 36enne.

Tommaso Paradiso e i TheGiornalisti: ultimo concerto a Roma

L’ultimo concerto dei TheGiornalisti e Tommaso Paradiso è stato un successo. Al Circo Massimo di Roma il gruppo ha incantato tantissime persone accorse a cantare a squarciagola le canzoni più famose della band, tra cui l’ultimo tormentone estivo Maradona y Pelé.