The Witcher 2, quando esce? Finalmente le riprese sono finite

Sono finalmente giunte al termine le riprese di The Witcher 2. Per Henry Cavill e il resto della troupe non è stato facile realizzare i nuovi episodi. La pandemia ha cambiato parecchio il modus operandi e i lavori sul set sono durati più del previsto. Si doveva girare nella primavera 2020 ma il Covid-19 ha stravolto i piani. Come se non bastasse all’emergenza Coronavirus si sono aggiunti alcuni incidenti, di quelli che spesso accadono quando si girano storie d’avventura, che hanno rallentato ancora di più la lavorazione della seconda stagione.

Netflix ha annunciato sui social network che le riprese di The Witcher 2 sono ufficialmente terminate. Al momento il network non ha fornito una data d’uscita ma secondo alcuni indiscrezioni la seconda stagione sarà disponibile sulla piattaforma streaming entro la fine dell’anno.

La seconda stagione di The Witcher è stata girata in 15 differenti località del Regno Unito. Diverse scene sono state filmate anche in Ungheria e nelle isole Canarie. Tra le persone impiegate dentro e fuori dal set, circa 1200 membri della troupe e 89 membri del cast, guidati dalla showrunner Lauren Schmidt Hissrich.

The Witcher 2: anticipazioni su cast e trama

Diverse le new entry di The Witcher 2: Kristofer Hivju (Tormund in Game of Thrones), Carmiel Laniado, Yasen Atour, Agnes Bjorn, Paul Bullion, Thue Ersted Rasmussen, Aisha Fabienne Ross e Mecia Simson. I nuovi attori faranno compagnia ai principali che sono stati tutti confermati: Henry Cavill sarà di nuovo Gerald, Anya Chalotra/Yennefer, Freya Allan/Ciri, Joey Batey/Jaskier.

La storia proseguirà da dove è stata interrotta, ovvero dal ricongiungimento di Gerald e Ciri. Scopriremo così le conseguenze della guerra di Nilfgaard e del futuro della strega Yennefer. The Witcher è una delle serie Netflix più viste sulla piattaforma streaming.

La serie fantasy e adattamento televisivo dell’omonima saga di bestseller di Andrzej Sapkowski racconta la storia dei destini intrecciati di tre persone nel mondo del Continente composto da umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili.