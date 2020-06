The Witcher 2: le riprese ripartono ad agosto, slitta la data d’uscita

Quando esce The Witcher 2: ultime notizie sulla serie Netflix con Henry Cavill dopo l’emergenza Coronavirus

Buone notizie per i fan di The Witcher, la nuova serie fantasy di Netflix con protagonista Henry Cavill. Dopo il grande successo ottenuto con la prima stagione – disponibile sulla nota piattaforma streaming da dicembre 2019 – lo scorso febbraio erano partite in Europa le riprese delle nuove puntate. L’emergenza Coronavirus ha però bloccato i lavori e da mesi tutti gli attori sono a casa in attesa di un segnale positivo. Segnale che sarebbe ora arrivato: come riportano diversi magazine inglesi e americani la produzione dovrebbe ripartire – con tutte le misure di prevenzione anti Covid-19 – il prossimo agosto. Il cast sarà impegnato per circa quattro mesi e questo porterà inevitabilmente ad un ritardo della messa in onda, che non sarà più tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 come previsto lo scorso anno.

Henry Cavill pronto ad indossare di nuovo i panni di Geralt di Rivia

Se effettivamente le riprese di The Witcher 2 ripartiranno ad agosto, Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan e tutti gli altri attori saranno impegnati sul set per tutto l’autunno. Considerati i tempi non certo brevi di post produzione – è una serie fantasy che necessita di effetti speciali ricreati al computer – per Netflix sarà impossibile rendere disponibile le nuove puntate prima dell’estate 2021. Toccherà attendere dunque quasi un anno per assistere alle nuove avventure di Geralt, Yennefer e Ciri, che ci hanno lasciato in sospeso con l’ultimo episodio della prima stagione. Al momento, però, queste restano solo supposizioni in attesa di conferme ufficiali. Intanto è guarito dal Coronavirus uno degli attori della serie, la new entry della seconda stagione Kristofer Hivju. L’interprete norvegese, già visto in Game of Thrones nel ruolo del bruto Tormund, indosserà i panni dell’uomo-bestia Nivellen.

Tutte le anticipazioni sulla seconda stagione di The Witcher

Tra le new entry di The Witcher 2 ci sono pure: Carmiel Laniado, Yasen Atour, Agnes Bjorn, Paul Bullion, Thue Ersted Rasmussen, Aisha Fabienne Ross e Mecia Simson. I nuovi attori faranno compagnia ai principali che sono stati tutti confermati: Henry Cavill sarà di nuovo Gerald, Anya Chalotra/Yennefer, Freya Allan/Ciri, Joey Batey/Jaskier. Le riprese si svolgeranno negli stessi luoghi della prima stagione. Ovvero tra l’Inghilterra, l’Ungheria e le isole Canarie. La storia proseguirà da dove è stata interrotta, dal ricongiungimento di Gerald e Ciri. Scopriremo così le conseguenze della guerra di Nilfgaard e del futuro della strega Yennefer.