The Witcher 2, riprese iniziate: Netflix svela chi sono i nuovi attori

The Witcher seconda stagione su Netflix: riprese iniziate, chi sono i nuovi attori, quando esce

Continua la storia di Geralt di Rivia. Come annunciato già giorni fa, Netflix ha rinnovato The Witcher per una seconda stagione. Le riprese dei nuovi episodi sono iniziate in questi giorni nel Regno Unito ma molto probabilmente alcune scene verranno girate anche in altre zone d’Europa, come l’Ungheria e le isole Canarie. Netflix ha svelato i nomi dei nuovi attori che vedremo al fianco di Henry Cavill. Carmiel Laniado – vista di recente nel film Dolittle – sarà Violet, una ragazza la cui indole giocosa e stravagante nasconde un lato più oscuro e inaspettato. È stato poi confermato, come sussurravano le indiscrezioni da mesi, la presenza di Kristofer Hivju. L’attore norvegese diventato noto in tutto il mondo con il ruolo di Tormund ne Il Trono di Spade sarà in The Witcher 2 Nivellen, un uomo vittima di una terribile maledizione.

New entry nel cast della seconda stagione di The Witcher con Henry Cavill

Tra le new entry di The Witcher 2 ci sono pure: Yasen Atour, Agnes Bjorn, Paul Bullion, Thue Ersted Rasmussen, Aisha Fabienne Ross e Mecia Simson. “Anche per la seconda stagione è stato mantenuto un altissimo livello artistico del cast. Sophie Holland e il suo team hanno selezionato nuovamente i migliori attori per incarnare questi personaggi. Siamo entusiasti di vedere queste nuove storie prendere vita sotto la direzione di registi tanto affermati”, ha dichiarato l’ideatrice della serie tv Lauren Schmidt Hissrich. I nuovi attori faranno compagnia ai principali che sono stati tutti confermati: Henry Cavill sarà di nuovo Gerald, Anya Chalotra/Yennefer, Freya Allan/Ciri, Joey Batey/Jaskier.

Anticipazioni e data d’uscita della seconda stagione di The Witcher

The Witcher 2 uscirà su Netflix nei primi mesi del 2021 e sarà composto da 8 episodi. La storia proseguirà da dove è stata interrotta, ovvero dal ricongiungimento di Gerald e Ciri. Scopriremo così le conseguenze della guerra di Nilfgaard e del futuro di Yennefer.