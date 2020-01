The Witcher 2 ci sarà: prime anticipazioni e indiscrezioni sulla serie Netflix

Anticipazioni The Witcher 2: cosa farà Geralt di Rivia nella seconda stagione?

Confermata la seconda stagione di The Witcher, la serie Netflix che sta incuriosendo sempre più spettatori. Rivedremo Geralt di Rivia alle prese con nuovi nemici da affrontare e misteri che sconvolgeranno la sua vita! Le prime anticipazioni di The Witcher 2 ci fanno sapere che Geralt deciderà di accordarsi con Yennifer e Ciri per poter sconfiggere una volta per tutte Nilfgaard, ancora troppo potente per loro. Sarà una seconda stagione dove vedremo crescere i tre protagonisti e dove si potrebbero aggiungere nuovi personaggi al loro gruppo. Dovranno necessariamente aumentare di numero per avere qualche possibilità contro quel nemico comune.

The Witcher 2 si farà: la conferma arriva direttamente da Lauren Hissrich

La showrunner Lauren Hissrich ha spiegato, attraverso un messaggio pubblicato su Twitter, che The Witcher 2 è stato confermato e che sarà composto da 8 episodi; inoltre ha aggiunto: “Sono così emozionata di annunciare che Geralt, Yennefer e Ciri torneranno per ancora più avventure nella seconda stagione! Non potrei essere più orgogliosa di quello che l’incredibile cast e la troupe di The Witcher hanno realizzato e non vedo l’ora che il mondo si avventi e si goda queste storie con noi”.

Cast The Witcher 2 e quando verrà trasmesso

Conferme per quanto riguarda il cast di The Witcher: Hernry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri), Jodhi May (Regina Calanthe), Adam Levy (Saccoditopo). La seconda stagione di The Witcher comincerà molto probabilmente nel 2021 e la showrunner ha aggiunto che potremmo vedere ben 7 stagioni della serie… ovviamente tutto dipenderà dai risultati che otterrà!