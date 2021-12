The Walking Dead, Alicia Witt devastata: trovati morti entrambi i genitori

Brutto momento per l’attrice Alicia Witt, che ha interpretato Paula nella celebre serie TV post apocalittica “The Walking Dead”. I suoi anziani genitori sono stati trovati senza vita nella loro abitazione. Ecco quali potrebbero essere le cause del duplice decesso, che saranno chiarite dall’autopsia che verrà effettuata sui loro corpi.

Come riportato dal portale TMZ, lo scorso lunedì 20 dicembre 2021 la polizia di Worcester, comune dello stato del Massachusetts, negli USA, ha trovato morti i genitori di Alicia Witt, Robert e Diane, rispettivamente di 87 e 85 anni. L’attrice 46enne, nei giorni precedenti alla triste scoperta, aveva sollecitato i parenti a controllare che i genitori stessero bene, in quanto da giorni non aveva più loro notizie.

Ancora le forze dell’ordine non sono state in grado di determinare la causa della morte dei due anziani che, per ora, non considerano sospetta. Si sta al momento percorrendo la pista della fuga di gas o monossido di carbonio. Tuttavia si tratta solo di un’ipotesi. Ciò che fa insospettire è il fatto che recentemente, come riportano fonti locali, i due coniugi avrebbero avuto problemi con il loro camino e avrebbero iniziato a usare una stufetta per riscaldare la loro abitazione. In ogni caso la polizia non ha riscontrato valori anomali di monossido di carbonio. Per comprendere davvero cosa sia successo ai Witt bisognerà attendere l’esito dell’autopsia sui due cadaveri.

Alicia Witt, la reazione alla morte dei genitori

Alicia, come riportato dallo stesso TMZ, si dice “devastata” in quanto non si aspettava assolutamente che potesse succedere qualcosa di simile. La 46enne ha aggiunto che ha bisogno di “tempo per affrontare il lutto” ed elaborare questa “perdita surreale”.

La Witt, che ha debuttato ancora bambina nel film “Dune” di David Lynch nel 1984, oltre ad aver recitato in “The Walking Dead” ha preso parte alla serie televisiva “I segreti di Twin Peaks”, a “Law & Order: Criminal Intent” e alla serie Netflix “Orange is the New Black”. Tra i suoi film più famosi bisogna ricordare “Vanilla Sky”, “Urban Legend” e “88 minuti”. La statunitense è anche una musicista: ha studiato pianoforte alla Boston University ed è una cantante e cantautrice, considerata un prodigio musicale.