Finale The Walking Dead 10 rinviato: quando in onda, anticipazioni

The Walking Dead 10 episodio finale, rinvio a causa del Coronavirus: il comunicato

Il finale di The Walking Dead 10 non andrà in onda quando previsto: al momento i fan dovranno accontentarsi della quindicesima puntata che sarà trasmessa il 5 aprile. Il comunicato stampa di AMC parla chiaro: “Gli eventi – così recita – hanno reso purtroppo impossibile completare la post-produzione del finale della decima stagione di The Walking Dead, perciò la messa in onda terminerà con la quindicesima puntata trasmessa il 5 aprile”. Il team non ha rilasciato nessun altro dettaglio sulla data di messa in onda dell’ultima puntata.

Quando andrà in onda l’ultima puntata di The Walking Dead 10, l’annuncio ai fan

AMC ha comunque voluto rassicurare i fan: il finale sarà reso disponibile successivamente “come episodio speciale”. Dopo la quindicesima puntata, quindi a partire dal 5 aprile, e fino a venerdì primo maggio sarà possibile guardare gratuitamente i primi otto episodi di tutta la serie sul sito AMC.com e sull’app della casa di produzione. Il Covid-19 insomma è ancora causa di rinvii e disguidi e, vista l’entità del problema a livello mondiale, dubitiamo che i problemi avranno una soluzione rapida. A prescindere dalle misure adottate dai singoli governi.

The Walking Dead 10, la situazione delle riprese degli spin-off

Ricordiamo inoltre che il franchise sta vivendo un momento difficile anche per via degli spin-off della serie principale, la cui undicesima stagione ha subito ovviamente un rinvio: per quanto riguarda Fear the Walking Dead l’emergenza ha impedito l’ultimazione dei lavori sul set, e la stessa sorte ha colpito The Walking Dead: World Beyond, per il quale anche in questo caso non hanno comunicato una data di messa in onda certa. Bisognerà aspettare ulteriori comunicati – e soprattutto che la situazione torni sotto controllo – per capire come procederanno le riprese e quali saranno le tempistiche. Vi terremo aggiornati.