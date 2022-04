The Voice Senior, tre giudici confermati e uno fuori: chi se ne va, il gossip

La terza edizione del talent show andrà in onda di nuovo su Rai Uno: ecco quale giurato non troverà più spazio

Una delle operazioni meglio riuscita in casa Rai Uno negli ultimi anni sul fronte talent show è senza dubbio il format The Voice Senior. In pochi avrebbero scommesso che il programma, affidato ad Antonella Clerici, avrebbe avuto successo. Anche perché già partiva con l’handicap di sbarcare in video naturalmente sul canovaccio del format storico, The Voice, che nelle ultime edizioni si era alquanto usurato perdendo parecchi telespettatori. E invece ha avuto ragione il direttore di Rai Uno Stefano Coletta che ha puntato sulla trasmissione e ha dato fiducia ad “Antonellina” che era reduce da un momento tutt’altro che roseo dal punto di vista professionale. Altro elemento fondamentale per il successo è stata la scelta dei coach/giurati.

Nella prima stagione, in onda a fine 2020, a comporre la giuria ci sono stati Albano (assieme alla figlia Jasmine Carrisi), Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Nella seconda edizione, trasmessa tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, sono stati riconfermati tutti i coach ad eccezione di Albano e della figlia, sostituiti da Orietta Berti. E per la terza stagione?

Il magazine Oggi, con un articolo a firma Alberto Dandolo, ha spiegato che si dovrebbe ripetere ciò che è accaduto lo scorso anno, vale a dire tre riconferme e un addio. Chi resta e chi se ne va? Dovrebbero essere riconfermati Clementino, D’Alessio e Loredana Berté mentre sarebbe la Berti a dover lasciare. D’altra parte il trio che già ha avuto il ruolo in entrambe le edizioni imbastite fino ad ora e che dovrebbe essere riconfermato in blocco, ha mostrato grande affiatamento e “chimica” professionale. Dalla serie: squadra che vince non si cambia.

Confermatissima alla conduzione Antonella Clerici che con lo show, come poc’anzi accennato, ha ottenuto ottimi risultati sul fronte share e ascolti. Nella prima stagione, in media, ha intercettato quasi 4.1 milioni di utenti a puntata, con uno share pari al 19%. Numeri in leggero calo per la seconda edizione che ha avuto quasi 3.9 milioni di spettatori per ogni singolo appuntamento e uno share pari al 18.9%.