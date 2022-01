The Voice Senior 3 si farà? Chi condurrà? Le scelte di Rai1 sul talent show

The Voice Senior ha da poco concluso la sua seconda stagione che, al pari della prima, ha avuto un ottimo successo sul fronte ascolti e share. Da qui, come riferisce TvBlog, la decisione della Rai di riconfermare il talent show per una terza edizione. Al timone del programma, con ogni probabilità, ritroveremo Antonella Clerici. Non solo: pare che i vertici della rete ammiraglia della tv di stato siano intenzionati a concedere più puntate alla trasmissione. Già la seconda stagione, rispetto alla prima, ha potuto godere di più appuntamenti in prime time. L’esperimento è andato a buon fine e quindi si sta pensando di dare ancor più spazio ad ‘Antonellina’. Ma quando ritornerà in video lo show?

The Voice Senior 3 si allunga: in onda tra i Mondiali e il Festival di Sanremo

TvBlog spiega che la terza edizione di The Voice Senior dovrebbe decollare con leggero ritardo rispetto alla seconda. Motivo? Il 21 novembre 2022 cominceranno i Mondiali di Calcio in Qatar che dureranno circa un mese. Una volta conclusa la rassegna sportiva spazio al talent show che potrebbe essere allungato di due puntate rispetto all’edizione 2021/2022, terminando circa a metà febbraio. Resta da decidere se posizionarlo al venerdì sera oppure al sabato. Di mezzo ci sarà il Festival di Sanremo 2023: naturalmente in quei giorni ‘Antonellina’ si prenderà una pausa tornando in onda la settimana successiva.

Rai Uno, riconferme: non solo The Voice Senior, tornano anche Carlo Conti e Milly Carlucci

Tra gli altri programmi confermati in prima serata su Rai Uno, ci sarà Tale e Quale Show di Carlo Conti. Da capire la collocazione che avrà Ballando con le Stelle. Sempre Tv Blog spiega che potrebbe dribblare le partite del Mondiale di Calcio del Qatar, magari cambiando giorno laddove in qualche sabato caschino dei match importanti.

Quel che è certo è che sia The Voice Senior di Antonella Clerici, sia Tale e Quale Show di Carlo Conti, sia Ballando con le Stelle di Milly Carlucci torneranno ad allietare il pubblico di Rai Uno con nuove sfide e nuovi cast.