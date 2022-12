The Voice Senior torna in tv: nuovi giurati e data di inizio

Tutto pronto per il ritorno di The Voice Senior. A gennaio 2023 partirà su Rai Uno la terza edizione del talent show, che sarà composta in totale da sette puntate. Al timone ci sarà ancora una volta Antonella Clerici. Grossa novità nella giuria: al posto di Orietta Berti, impegnata come opinionista al Grande Fratello Vip, ci saranno infatti I Ricchi e Poveri. Nessun rientro, dunque, come si vociferava negli ultimi mesi di Albano e la figlia Jasmine Carrisi, protagonisti della prima edizione del format.

La coppia formata da Angela Brambati e Angelo Sotgiu entra quindi a far parte del team dei coach di The Voice Senior insieme ai veterani Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino. Quando inizia la trasmissione? Venerdì 13 gennaio 2023.

A partire dalle Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio” che sono la cifra distintiva del programma, passando per il Knockout in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno tra loro per guadagnarsi il posto in finale, The Voice Senior si preannuncia come sempre ricco di adrenalina ed entusiasmo.

Anche quest’anno, al centro dello show ci saranno le canzoni per un appassionante viaggio nella tradizione della musica italiana e internazionale. Non mancheranno i duetti tra concorrenti e coach e, naturalmente gli stessi giurati si metteranno alla prova sul palco di The Voice Senior, dove si canterà e si riderà.

Ci saranno poi momenti di riflessione, con storie che toccheranno il cuore, ma che saranno sempre portatrici di un messaggio di speranza perché la vita può sempre sorprendere.

L’esordio di The Voice Kids

Oltre a The Voice Senior nel 2023 la Rai dovrebbe trasmettere anche The Voice Kids. Si tratta della versione per minorenni del noto talent show ideato da John De Mol. Secondo quanto rivelato da Tv Blog, farà il suo debutto a marzo 2023, dopo la terza edizione di The Voice Senior.

Chi guiderà lo show? Sempre Antonella Clerici. Molto probabilmente pure la giuria sarà la medesima del format “senior”, ovvero Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e la new entry Ricchi e Poveri.