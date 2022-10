The Voice Kids sbarca in Italia. Lo assicura il portale TvBlog che rende noto che il format sarà messo in onda da Rai Uno. Il programma, da molti anni, è trasmesso in vari stati. Ora dovrebbe giungere anche nel Bel Paese. Si tratta della versione per minorenni del noto talent show ideato da John De Mol. Secondo quanto rivelato dal portale esperto di retroscena televisivi, sarà messo in video dal mese di marzo 2023, dopo la terza edizione di The Voice Senior (la data di partenza è prevista il 13 gennaio), timonato da Antonella Clerici. Chi guiderà lo show? Sempre Antonella Clerici. Probabile anche che la giuria sarà la medesima del format “senior”, vale a dire che vedrà la collaborazione di Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino, con l’innesto dei due “Angeli” dei Ricchi e Poveri.

The Voice Kids dovrebbe andare a inserirsi nel palinsesto di Rai Uno, sempre al sabato sera, in prima serata. In tal caso andrebbe a scontrarsi con Amici di Maria De Filippi, che in primavera decollerà con la fase Serale dopo mesi di ‘gestazione’ nel pomeriggio domenicale di Canale Cinque. Il format dedicato ai minorenni è già in onda in diversi Paesi sparsi per il mondo tra cui Albania, Australia, Belgio, Brasile, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Malta e ovviamente Olanda.

In particolare, The Voice Senior Kids dovrebbe iniziare sabato 4 marzo. Per la prima edizione sarebbero previste due puntate. A seguire subentrerà nel sabato sera di Rai Uno Il Cantante mascherato, talent show timonato da Milly Carlucci. Al momento il varietà della conduttrice di Ballando con le Stelle è previsto a partire dal 18 marzo 2023.

Antonella Clerici e il successo di The Voice Senior

Laddove la versione “Kids” dovrebbe vedere la luce, gran parte del merito va attribuito ad Antonella Clerici e al team di The Voice Senior. La Rai lo ha rispolverato due anni fa e in pochi avrebbero scommesso sul successo della riproposizione rivisitata del programma. E invece lo scetticismo è stato spazzato via dai dati auditel. Senza il trionfo del format “senior”, oggi non si starebbe di certo parlando di quello dedicato ai più piccini.