Ieri sera è andata in onda la prima puntata di The Voice Senior ed è già polemica. Antonella Clerici è tornata a condurre la prima serata di Rai Uno ed il pubblico ha accolto a braccia aperte il suo ritorno. Gli ascolti tv infatti hanno assegnato a Rai Uno la vittoria. Stamattina però sta circolando sul Web un retroscena che ha scatenato una polemica non indifferente. Ieri sera infatti tra i concorrenti c’era Viviana Stucchi, mamma di Luca Vismara, che si è esibita con Musica (e il resto scompare) di Elettra Lamborghini. Ebbene, dopo la sua esibizione Viviana si è trovata faccia a faccia proprio con Elettra!

La cantante di Musica (e il resto scompare) è stata chiamata a The Voice Senior per fare una sorpresa ma anche per dare lezioni di twerking. Pare che le allieve di questa lezione fossero Antonella Clerici, Loredana Bertè, Jasmine Carrisi e la stessa Viviana. Un momento ironico e divertente che in casa Rai sarebbe stato letto in un altro modo. Dopo la vicenda del tutorial spesa che ha scosso i dirigenti, Elettra Lamborghini è stata tagliata a The Voice Senior.

Non si conosce il motivo ufficiale, ma qualche presunta motivazione è già in circolazione. Secondo più fonti, tra cui Davide Maggio, l’amministratore delegato Fabrizio Salini avrebbe deciso di tagliare il twerk a The Voice Senior per paura di ulteriori bufere. Peccato che ne sia scoppiata una anche peggiore, visto che è stata criticata questa scelta. Molti lo hanno definito addirittura un ritorno al Medioevo. La donna, a questo punto, non può più permettersi la sensualità in televisione?

Ma soprattutto si trattava semplicemente di un ballo, è una tipologia di danza. Nella sua forma più particolare ma sono pur sempre passi di danza. Oltre al fatto che pare sia stato un momento divertente più che una vera lezione di sensualità, come invece è stato interpretato il tutorial sul fare la spesa. Per tanti quindi la scelta di tagliare Elettra Lamborghini a The Voice Senior è stata esagerata. E ha scatenato polemiche opposte a quelle che l’ad ha voluto evitare.

C’è però un’altra spiegazione in circolazione. Secondo Il Fatto Quotidiano infatti si è optato per il taglio esclusivamente per rientrare nei tempi della messa in onda. Si doveva chiudere prima della mezzanotte e quindi hanno deciso di eliminare Elettra Lamborghini. Certo è che è una versione che non convince, visto che si trattava di pochi minuti. Inoltre fa sorridere il fatto che sia stato invitato un ospite per poi tagliarlo. Elettra Lamborghini dovrebbe tornare ospite nelle prossime puntate, ma rimane un punto interrogativo enorme su questa vicenda. Arriveranno delle spiegazioni?