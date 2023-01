The Voice Senior è giunto alla seconda puntata di Blind Audition. E sul palco è spuntato un volto non estraneo agli studi televisivi e che non passa certo inosservato. Il motivo è semplice: trattandosi di un prete, che canta in abiti ecclesiastici, è facilmente memorizzabile. Stiamo parlando di Don Bruno Maggioni, che ha prima raggiunto la popolarità sul web per poi essere ospitato in diverse trasmissioni del piccolo schermo. Nel programma timonato da Antonella Clerici si è presentato con il brano ‘Nessuno mi può giudicare’. Peccato che non abbia convinto nessuno dei coach ed ha fatto flop. Tanto impegno, tanta carica, tanta passione ma le qualità canore lasciano a desiderare. Nessun problema per Don Bruno che ha accolto di buon grado la decisione dei giudici ed ha anche colto l’occasione per salutare i suoi idoli, i Ricchi e i Poveri, con i quali ha pure cantato in passato.

Il simpatico e sorridente Don Bruno, qualche anno fa, è divenuto una sorta di star del web. Quando fu notato in rete era in servizio presso la parrocchia di Margno in Valsassina. A renderlo famoso fu un video divenuto virale dove si poteva ammirare il prete celebrare delle nozze intonando ‘Mamma Maria’, uno dei brani più noti proprio dei Ricchi e Poveri. All’epoca Don Bruno venne adocchiato anche da Barbara d’Urso, che non si lasciò sfuggire l’occasione di portarlo nello studio di Pomeriggio Cinque per intervistarlo. Ora riecco che l’uomo è stato ‘riciclato’ a The Voice Senior. Più un’operazione simpatia che altro visto che, come già sottolineato poc’anzi, le sue qualità canore non sono certo eccelse, per usare un eufemismo.

Da sottolineare inoltre che Don Bruno Maggioni è stato protagonista in altri show televisivi. Lo si è visto in altri due programmi Rai, Da Grande di Alessandro Cattelan e in una trasmissione di Carlo Conti. Tornando all’esibizione a The Voice Senior, c’è chi ha anche azzardato un paragone con Suor Cristina. Il talent show stesso ha voluto rimarcare il parallelismo sui social attraverso un post.