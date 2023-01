Seconda puntata di blind audition a The Voice Senior e seconda pioggia di talenti. Uno di questi è l’ingegnere Paolo Emilio Piluso, 61 anni e originario di Cosenza. Da sempre attratto dalla musica, in giovane età non è stato sostenuto dalla famiglia. Alla fine, ha proseguito con gli studi, anche se la passione per le note non l’ha mai abbandonata. E così eccolo sul palco della trasmissione di Rai Uno. Per fare breccia nei giudici ha scelto un brano tutt’altro che semplice, ‘Bella d’estate’ del compianto Mango. Missione compiuta: Paolo ha convinto tutti, incassando una marea di complimenti. Clementino, Gigi D’Alessio, i Ricchi e Poveri e Loredana Bertè hanno fatto carte false per averlo in squadra, con quest’ultima che è pure stata protagonista di una spassosa sbroccata con il pubblico presente in studio.

Dopo la performance e dopo che tutti i coach si sono voltati, Paolo ha dovuto scegliere con chi proseguire nella sua avventura nel talent show. A un certo punto, qualcuno tra il pubblico presente in studio, ha urlato il nome dei Ricchi e Poveri. Loredana Bertè ha fulminato l’autore delle grida. “Fatti i cavoli tuoi”, ha scandito la rocker, voltandosi sulla poltrona per cercare di capire chi avesse urlato. “Basta”, ha chiosato la cantante, facendo calare il silenzio. Dopodiché Paolo ha dovuto scegliere. “Loredana è una mia conterranea, Gigi è un grande maestro, Clementino è simpaticissimo e i Ricchi e Poveri hanno voci straordinarie. Scelgo i Ricchi e Poveri. Mi intriga il fatto di cantare con voi”, ha dichiarato l’ingegnere.

“Faremo cose grandissime”, hanno promesso i coach. “Mi sento tradita”, la battuta di Loredana che sperava di poter lavorare con Paolo. Subito dopo l’esibizione del cosentino, ai giudici è stato organizzato un tranello. Sul palco è sbarcata Marcella Bella, che ha iniziato ad intonare ‘Nell’aria’. Gigi D’Alessio pochi secondi dopo l’inizio del brano ha immediatamente capito che non si trattava di una imitatrice, bensì della stessa Marcella Bella. Loredana e Clementino si sono voltati pochi secondi dopo il cantante napoletano, mentre i Ricchi e Poveri hanno esitato. Alla fine anche loro si sono girati.

“Posso tirare le orecchie a I Ricchi e Poveri?”, ha chiesto ridendo Marcella Bella ad Antonella Clerici, in riferimento al tentennamento avuto dai due colleghi. “Pensavamo che forse poteva essere una imitazione”, la giustificazione dei coach. D’Alessio e il resto dei giudici hanno subito sottolineato di essersi accorti che non erano innanzi a un’imitatrice. Risate in studio, abbracci e sorrisi.