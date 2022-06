The Voice Senior, lutto: morta nota cantante, l’annuncio di Antonella Clerici

Antonella Clerici, con un post tra le sue Stories Instagram, ha reso noto che la cantante Laura Grey (all’anagrafe Vincenzina Agrillo), protagonista in passato di The Voice Senior, è morta all’età di 81 anni. La scomparsa è avvenuta lungo la giornata di domenica 5 giugno 2022 a . L’artista, di origini napoletane, nel talent show di Rai Uno aveva fatto parte del team Gigi D’Alessio nell’edizione andata in onda nel 2020. Nel programma convinse sia la giuria sia il pubblico da casa. Inoltre fu protagonista di un simpatico siparietto proprio con D’Alessio che non si ricordò di aver duettato con lei 30 anni prima, quando entrambi suonavano ai matrimoni.

La musicista, prima di prendere parte a The Voice Senior, ebbe una carriera di tutto rispetto nel mondo dello spettacolo che prima la conobbe con lo pseudonimo Cinzia, con cui debuttò a soli 14 anni, e poi con il nome d’arte Laura Grey. Nata ad Afragola il 24 marzo 1941, debuttò al Festival Flegreo, trionfando nel concorso. Dopodiché fu tra i protagonisti del Festival dei Festival organizzato da Corrado.

Nel 1966 firmò il suo primo contratto discografico. Negli anni Settanta si fece conoscere in tutta Italia e nel mondo come ambasciatrice del repertorio classico napoletano. La sua ultima fatica discografica, prima di approdare a The Voice Senior nel 2020, è datata al 2004. I funerali sono previsti per lunedì 6 giugno, alle ore 16.30, nella chiesa degli artisti a Napoli.

The Voice Senior: confermata la terza stagione, si va verso un cambio nella giuria

The Voice Senior, salvo improbabili colpi di scena dell’ultimo minuto, avrà una terza stagione, forte dei brillanti risultati ottenuti sul fronte ascolti nelle due precedenti edizioni. Al timone del talent show riconfermatissima Antonella Clerici. Ci dovrebbero invece essere dei cambiamenti per quel che riguarda i giurati. Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè dovrebbero essere di nuovo protagonisti del programma a differenza di Orietta Berti che dovrebbe lasciare spazio a un nuovo coach. Ammesso e non concesso che si andrà verso una simile soluzione, resta da capire chi sarà chiamato a sostituire la cantante di “Mille”.