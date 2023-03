È tempo di finale a “The Voice Senior”. Il talent di Rai1 è pronto a finire questa sera 3 marzo e ad aggiudicare il premio finale al vincitore o alla vincitrice, ovvero la pubblicazione dell’album con l’etichetta Universal. La puntata è stata divisa in due fasi. Nella prima, i finalisti devono cantare una cover assegnata dal proprio coach. A giudicarli, il pubblico attraverso televoto. I quattro cantanti che ottengono più voti, poi, passano di diritto alla seconda fase, dove si esibiscono con il proprio cavallo di battaglia. Ospite della puntata Fiorella Mannoia, che ha cantato alcune delle sue canzoni più note insieme ai finalisti. Dopodiché, Antonella Clerici ha dato il via alla gara, facendo esibire i concorrenti con i brani scelti dai loro coach. Non tutti i giudici, però, hanno assegnato le canzoni giuste ai loro talenti e c’è chi dice che alcune scelte possano aver penalizzato i senior al televoto.

La scelta di Loredana Bertè

I finalisti di The Voice Senior 2023 sono 12, tre per ogni coach. Tra i favoriti alla vittoria troviamo sicuramente Lisa Manosperti, della squadra di Loredana Bertè. Lisa è una cantante e insegnante di canto pugliese che ha da subito stupito i giudici per la sua immensa bravura. Si è presentata nel programma cantando “Almeno tu nell’universo “di Mia Martini, colpendo ovviamente in modo particolare Loredana Bertè. Da lì, è entrata a far pare della sua squadra fino ad aggiudicarsi la finale. Sesta ad esibirsi, questa sera ha cantato uno dei brani più importanti della musica italiana, “La donna cannone“, di Francesco De Gregori. Una canzone storica e meravigliosa, ma, forse, non appropriata per una voce come quella di Lisa.

Lisa Manosperti, infatti, ha una voce molto potente che può risultare un po’ ‘sprecata’ per una canzone che non richiede un’estrema estensione vocale. In un’esibizione così decisiva, Loredana Bertè avrebbe dovuto puntare su un brano che mettesse maggiormente in luce il talento della donna. Anche sui social, molti utenti hanno criticato tale scelta della coach. “Peccato per Lisa, è stata affossata da questa esibizione non alla sua altezza”, ha scritto un utente su Twitter.

In ogni caso, i coach sembrano aver apprezzato moltissimo l’esibizione di Lisa e l’hanno riempita di elogi e complimenti. La stessa Loredana ha scritto un tweet in supporto della sua concorrente: “Lisa condividiamo lo stesso dolore. Hai cantato da Dio. Grazie di essere stata nel mio Team”.