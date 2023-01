Prima puntata di Blind Audition di The Voice 2023. E subito sono cascate raffiche di emozioni. Particolarmente intensa la performance di Lisa Manosperti, insegnante di canto con alle spalle una storia di dolore. La donna, laureata in canto jazz, confidandosi con Antonella Clerici, ha spiegato di aver perso un figlio. La musica è stata la sua ancora di salvezza, una valvola di sfogo in cui riversare la sofferenza. Nel talent show di Rai Uno ha optato per una scelta assai coraggiosa, portando il brano “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini, la compianta sorella di Loredana Bertè. Una decisione che ha subito fatto rizzare le antenne alla padrona di casa, la quale ha ricordato a Lisa il pericolo a cui sarebbe andata incontro.

“Sei coraggiosa, perché gli altri coach, per rispetto verso Loredana, quando qualcuno intona dei brani di Mia Martini, non si voltano a meno che non si volti prima la Bertè. E Loredana è molto severa con chi canta le canzoni di Mia, non si gira quasi mai”. Questa la premessa della Clerici. Lisa non si è lasciata abbattere, assicurando che il proprio dolore e la propria emozione sarebbero trapelati e arrivati al cuore del pubblico e dei giudici. Ha avuto ragione, sbriciolando il pronostico di ‘Antonellina’.

Dopo pochi secondi dall’inizio della performance, a sorpresa Loredana Bertè si è voltata. Un episodio più unico che raro (come già sottolineato chi solitamente porta delle opere di Mia Martini viene eliminato). A stretto giro, anche gli altri coach si sono girati. Emozioni a profusione, con Antonella Clerici che ha pianto qualche lacrima. Il pubblico presente in studio ha invece tributato una standing ovation all’insegnante.

“Mi hai emozionata, ho sentito il dolore nella tua voce, mi è arrivata dentro”, ha commentato Loredana Bertè. Le hanno fatto eco gli altri giudici, tutti d’accordo in merito al fatto che la donna sia stata protagonista di un’esibizione spettacolare e intensa. “Noi di solito, quando qualcuno canta Mia Martini non ci giriamo, per rispetto a Loredana. E lei spesso non si volta: se si è girata vuol dire che sei tanta roba”, ha chiosato Gigi D’Alessio che però ha promesso battaglia per accaparrarsi la concorrente. Ed infatti ha azzardato una sua “arringa” per portare nel suo team la Manosperti. Tutto inutile, Lisa ha scelto Loredana.

“Ho scelto questa canzone perché dentro di me c’è un dolore grande che mi porto dietro e che metto nel canto. Grazie Gigi, ma scelgo Loredana”, ha spiegato la maestra di canto. “Io lo porto con me questo dolore, sempre, ogni minuto della giornata, sempre”, la risposta della Bertè, in riferimento alla sorella. Anche sui social si sono sprecati commenti di stima ed elogio per Lisa che, oggettivamente, ha saputo interpretare in maniera sontuosa “Almeno tu nell’universo”.