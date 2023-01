The Voice Senior 2023 parte con il botto. La prima concorrente in gara, Annalisa Beretta (66 anni), ha stregato tutti, pubblico e coach, che si sono voltati tutti e quattro dopo aver ascoltato la superba esibizione sulle note di Amor Mio di Mina. Un pezzo non affatto facile che, però, è stato eseguito in modo sontuoso. E pensare che la donna, ex maestra di scuola elementare della provincia di Monza-Brianza (ha praticato per ben 42 anni l’insegnamento), è cantante che mai ha avuto un passato da artista. “Questo è il mio primo palcoscenico”, ha raccontato. Subito Gigi D’Alessio, squisitamente parac***lo (d’altra parte è la sua simpatica cifra stilistica nel talent show), ha preso parola, cercando di convincere Annalisa ad entrare nel suo team.

“Sei un angelo caduto dal cielo!”, ha esordito il musicista napoletano, per poi aggiungere: “Posso dire che il palcoscenico ha perso troppo tempo per averti. Tu sei il prototipo di The Voice, perché quando arrivano persone che hanno fatto questo lavoro senza aver un seguito, ok. Tu invece sei lo sponsor di The Voice perché non hai mai cantato da professionista”. Un discorso che non fa una grinza. D’Alessio ha assolutamente ragione, cogliendo l’essenza del talent.

Annalisa, oltre ad avere convinto in blocco la giuria, è stata accolta dal pubblico di Rai Uno con un tripudio. Sui social una miriade di commenti ha sottolineato la bravura dell’ex insegnante. Diversi coloro che già l’hanno indicata come papabile vincitrice del programma.

“Non vedo l’ora di mettermi al lavoro con te”, ha continuato poi D’Alessio, nel tentativo di farsi scegliere dalla donna. Immediata la punzecchiatura di Loredana Bertè: “Lo dici a tutti”. “Se non la smetti ti graffio la macchina”, la contro risposta di D’Alessio. “Non ce l’ho, sono venuta con il monopattino”, la chiosa della Bertè. “Questa è una voce che deve lavorare con un musicista”, ha tirato dritto Gigi. Missione compiuta, Annalisa alla fine ha deciso di proseguire il suo percorso nella trasmissione proprio con D’Alessio: “Io sento il bisogno di una persona che possa indirizzarmi veramente e guidarmi ed ho pensato a Gigi D’Alessio”.

Gigi D’Alessio alla conquista il pubblico di The Voice Senior

L’ex compagno di Anna Tatangelo continua a raccogliere consenso tra il pubblico affezionato a The Voice Senior. Quel suo essere così spassosamente parac***o è un modo che diverte e innesca dinamiche esilaranti e leggiadre con gli altri giudici, su tutti Loredana Bertè, con la quale spesso nascono siparietti densi di ironia. D’Alessio è anche il coach da battere. Lo scorso anno ha trionfato un suo pupillo. Per questo gli altri giudici sono ancor più agguerriti contro di lui: non hanno assolutamente intenzione di assistere al canovaccio di dodici mesi fa.