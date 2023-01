The Voice Senior: Antonella Clerici si leva un sassolino dalla scarpa

Mancano ancora pochi giorni all’inizio di The Voice Senior 2023, la nuova edizione della trasmissione di Antonella Clerici in onda su Rai 2 a partire da venerdì 13 gennaio. Nella mattinata di oggi, 12 gennaio, a poche ore dalla messa in onda, la presentatrice ha tenuto una conferenza stampa di presentazione del format al fianco di Stefano Coletta e, in parallelo, ha avuto l’occasione di parlare del suo show anche nella cornice di È sempre mezzogiorno.

Per una volta, Antonella Clerici ha deciso di mettere da parte l’allegria e la leggerezza travolgente che la contraddistingue per concedersi un piccolo sfogo in diretta nei confronti della rete che da tanti anni è casa sua. Parole, queste, alle quali hanno fatto eco alcune dichiarazioni della presentatrice rilasciate pochissime ore dopo di fronte ai giornalisti.

Quest’oggi, ad un certo punto della sua trasmissione, Antonella Clerici si è sentita in dovere (giustamente) di ricordare al pubblico l’appuntamento in prima serata con il suo programma, in onda domani sera. Terminato il suo personale momento promo, la conduttrice ha sottolineato, con una nota di amarezza: “La promozione la facciamo solo noi. Aprirei un ampio discorso che è meglio che chiuda”.

La conduttrice, insomma, si è lamentata del fatto che in Rai nessuno o quasi si sia occupato di ricordare ai telespettatori della messa in onda di The Voice Senior, andando così ad inficiare potenzialmente i risultati dello share. In conferenza stampa, dunque, Antonella Clerici è tornata sulla questione, dichiarando (come riporta l’account Twitter Cinguetterai):

“Spesso vedo tantissimi promo di altre trasmissioni e poco di #TheVoiceSenior. È un programma di punta di Rai1 e promuoviamolo. Essendo una vecchia conduttrice Rai, difendo il mio prodotto. Non a discapito degli altri”

The Voice Senior al via: tutto quello che c’è da sapere sul programma

La trasmissione di Antonella Clerici vedrà il ritorno sul palco di una serie di arzilli protagonisti, pronti a giocarsi il tutto e per tutto con la loro voce per (chissà!) sfondare nel mondo della musica.

Il format resterà invariato anche stavolta: si comincerà con le esibizioni delle Blind Audition, dove i concorrenti dovranno dimostrare il loro valore solo grazie alla loro voce. Chi riuscirà a far girare la sedia di almeno uno dei giudici potrà accedere alla fase successiva, quella dei Knock Out, in cui i talenti si sfideranno gli uni contro gli altri per assicurarsi un posto in finale.

A giudicare i cantanti in gara ci saranno i coatch Loredana Berté, Clementino e Gigi d’Alessio insieme alle due new entry Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri.