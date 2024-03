The Voice Senior, i giudici la snobbano e Antonella Clerici sbotta

Ieri sera, venerdì 15 marzo, sono andate in onda le ultime Blind Audition di questa edizione di The Voice Senior. Anche quest’anno Antonella Clerici, insieme alla sua ben rodata giuria di coach composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, ha scoperto molti talenti “senior” del Bel Paese. Adesso è arrivato il momento dei Knockout, in cui ogni squadra, con i propri talenti, si sfiderà a colpi di note musicali per decretare il vincitore del celebre talent show. Nel corso delle passate edizioni è successo più volte che la conduttrice non si trovasse d’accordo con le scelte della giuria ma ieri sera, Antonella Clerici non è proprio riuscita a trattenersi e, di fronte a un’ingiustizia, ha letteralmente sbottato contro i giudici.

Elena Lastrucci scartata: la reazioni di Antonella Clerici

Una delle concorrenti dell’ultima serata dedicata alle Blind Audition è stata Elena Lastrucci. La 66enne di Burano con una fortissima passione per la musica si è presentata sul palco di The Voice Senior cantando Ovunque Sarai di Irama. Una canzone molto profonda e toccante che però, nella versione della concorrente, non ha affatto convinto i giudici. Nessuno infatti si è girato nel corso dell’esibizione della Lastrucci, scartandola di fatto dal gioco.

A quel punto, Antonella Clerici è andata su tutte le furie e non ha potuto fare a meno di dire la sua: “Lei non è brava, è bravissima. Ma perché non si girano? Io non li capisco certe volte. Lei è davvero bravissima, dai giratevi! Questa è proprio una di quelle volte in cui io non sono d’accordo“.

Le spiegazioni dei giudici

A quel punto i giudici hanno cercato di dare una spiegazione alla loro scelta, elencando alla Clerici le ragioni per le quali ognuno di loro ha deciso di non girarsi. La prima a proferire parola è stata Loredana Bertè, che ieri sera si è presentata a The Voice Senior dopo il ricovero ospedaliero avvenuto in settimana. La cantante ha quindi spiegato perché ha deciso di non girarsi e quindi di non proporre alla Lastrucci di entrare nella sua squadra: “Lei è stata bravissima, però non è il mio mondo. Io non mi sono girata per questo motivo, altrimenti l’avrei fatto. Però lei è stata bravissima“. Una spiegazione che però non ha del tutto convinto sia la conduttrice che il pubblico a casa.

Quindi è intervenuta Arisa che, rispetto alla collega, ha illustrato nel dettaglio le ragioni della sua decisione, sottolineando come la sua scelta sia stata dettata più che altro dall’impostazione che la concorrente ha dato alla canzone e il timbro da lei usato nel corso dell’esibizione, giudicato dalla coach come innaturale e non adatto alle circostanze: “Secondo me tu nella parte dell’inciso tu hai utilizzato la voce impostata. Hai usato un timbro che usano un po’ anche le cantanti liriche. Hai studiato lirica? Si vede. Quella roba lì toglie un po’ di naturalezza. Nella prima parte mi hai emozionato, nella parte dell’inciso mi sei arrivata più dura. Solo questo posso dirti“.

Insomma, alla Clerici proprio non è andata giù la conclusione di questa Blind Audition ma, come detto in precedenza, non è la prima volta che la conduttrice, o il pubblico, si trovano in disaccordo con i giudici. Naturalmente nel valutare le scelte dei coach c’è anche da tenere conto della loro di quelle che sono le loro preferenze in fattore di musica e ovviamente le predilezioni, essendo del tutto personali, possono talvolta non coincidere con il pensiero collettivo.