Loredana Bertè parla dopo il malore: come sta la cantante

Poco giorni fa, Loredana Bertè ha dovuto annullare prima la data del suo tour a Roma al Teatro Brancaccio e successivamente a Varese a causa di alcuni problemi di salute. Il suo team aveva infatti comunicato che la cantante era stata ricoverata a causa di alcuni problemi all’intestino, seguiti da forti dolori addominali. Per questo, la Bertè era stata sottoposta subito a degli accertamenti urgenti per capire meglio l’origine del suo malore. Da allora, in molti si sono allarmati per lo stato di salute dell’artista, aspettando impazienti sue notizie.

Ebbene, adesso, Loredana Bertè ha finalmente rotto il silenzio e ha parlato per la prima volta dopo il malore. La cantante ha deciso d’intervenire personalmente sul suo profilo Twitter aggiornando i fan su come stesse. Ecco cos’ha scritto:

Dear “Fenz”, Oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una “terapia d’urto” e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere. Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti.

Loredana Bertè: come sta dopo il malore

Dunque, Loredana sembrerebbe stare leggermente meglio. Tuttavia, ha ancora bisogno di fare ulteriori accertamenti a Milano, dove continuerà ad essere monitorata così da capire meglio come risolvere i suoi problemi di salute, in particolare all’intestino. Fortunatamente, però, le condizioni fisiche della Bertè le hanno comunque permesso di rispettare altri impegni lavorativi, come quello con The Voice Senior, dove è una dei coach, dato che la sua presenza non richiede uno sforzo importante come nel caso di un concerto.

A tal proposito, ha ricordato ai suoi fan l’appuntamento del venerdì sera col programma condotto da Antonella Clerici, per poi mandare un saluto pieno di amore a tutti i suoi fedelissimi ammiratori. Questa non è la prima volta che Loredana riscontra problemi all’intestino, essendo già stata operata due volte lo scorso anno.

All’epoca, non erano stati mai dati dettagli specifici sul malore, tuttavia la sorella Leda aveva confermato che non ci fosse nulla di grave. Adesso, a distanza di un anno, il problema è tornato, anche se nuovamente non si hanno molte informazioni o dettagli. A questo punto, non resta che attendere per vedere la Bertè tornare sul palco a seguito dei successivi accertamenti medici. Nel frattempo, le auguriamo una pronta guarigione.