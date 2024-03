Loredana Bertè ricoverata annulla i concerti: cosa sta succedendo

Loredana Bertè aveva già annullato la data del tour a Roma dello scorso 11 marzo, venerdì 15 si sarebbe dovuta esibire a Varese, ma anche questo appuntamento è saltato. Sembra che le sue condizioni di salute non siano affatto buone.

Già aveva spaventato l’annullamento improvviso del concerto scorso. Il suo staff aveva avvisato all’ultimo i fan che per problemi di salute l’evento sarebbe stato rinviato. Poco fa il suo team ha comunicato che la cantante è ricoverata per problemi all’intestino, a seguito di forti dolori addominali, e per questo la data della serata a Varese, prevista per il 15 marzo, è posticipata al 10 maggio.

Grande spavento tra i fan che si chiedono cosa stia succedendo, anche se per ora il concerto del 19 marzo è confermato. Nel frattempo Loredana farà degli “accertamenti urgenti” e si capirà successivamente il da farsi.

“Siamo veramente dispiaciuti di dover annunciare che, in seguito al recente ricovero romano di Loredana a causa di problemi acuti all’intestino saranno necessari ulteriori accertamenti urgenti. Per questo motivo abbiamo scelto di rinviare il concerto di Varese“

Nel comunicato quindi viene specificato di che natura è il problema della Bertè. Proprio all’intestino, l’artista era stata operata due volte lo scorso anno.

L’operazione a maggio 2023

Già lo scorso anno, ad aprile, lo staff aveva comunicato che l’intero tour sarebbe stato annullato a causa di un’operazione urgente che avrebbe dovuto subire l’artista.

Intorno a ciò si era poi creato un mistero. Era stata sua sorella Leda a rassicurare tutti. Nonostante le due non si parlino spesso nei momenti difficili ci sono l’una per l’altra. Dunque lei aveva confermato che non ci fosse nulla di grave. Ma nello specifico non è stato detto cosa le fosse successo.

Il problema sembra essere tornato ora e anche questa volta non vengono svelati troppi dettagli. Soprattutto per mantenere la privacy dell’artista. C’è però preoccupazione generale. Molti fan stanno mostrando sostegno alla Bertè attraverso messaggi pieni di amore. Tutti attendono con ansia il ritorno dell’artista. Ora bisognerà vedere se riuscirà a rimettersi in sesto per la data del 19 marzo e soprattutto se verrà dimessa dall’ospedale in tempo.