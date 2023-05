Loredana Bertè operata d’urgenza, come sta: parla la sorella Leda

Lo scorso 18 aprile lo staff di Loredana Bertè ha comunicato a mezzo social che tutte le date del tour previste per i prossimi mesi erano saltate in quanto l’artista si sarebbe dovuta sottoporre a un’operazione d’urgenza. Attorno alle condizioni di salute della rocker si è creato un giallo, in quanto non è stato svelato il problema che l’ha costretta allo stop forzato. Qualcuno ha avanzato addirittura scenari cupi. Ora è la sorella Leda Bertè ad informare i fan della cantante. In un’intervista rilasciata al magazine Di Più, la donna ha spiegato che l’intervento chirurgico è andato bene e che la congiunta non si trova in pericolo di vita, come qualcuno aveva provato ad ipotizzare.

“Mi sono preoccupata quando ho saputo che mia sorella non era stata bene all’improvviso e che ha rischiato”, ha raccontato al magazine Leda, che con Loredana ha un rapporto piuttosto particolare. Le due sorelle non si parlano spesso. Tuttavia quando c’è bisogno si supportano. Leda ha quindi spiegato che la rocker si è lasciata il peggio alle spalle, sottolineando che l’intervento è andato bene e che la sorella in questo momento si sta rimettendo pian piano.

Leda ha inoltre evidenziato di aver parlato con l’assistente di Loredana, il quale le ha assicurato che la musicista non è in pericolo di vita e che non lo è mai stata. Bocca cucita invece sui dettagli relativi ai problemi che l’hanno costretta a finire sotto i ferri.

Leda e Loredana Bertè, un legame complesso e particolare

Le due sorelle hanno avuto e tutt’ora hanno un rapporto particolare e complesso. In una intervista di qualche anno fa rilasciata a Storie Italiane (Rai Uno), fu la stessa Leda a spiegare che lei e Loredana sono “sorelle un po’ strane”. “Ognuna di noi – ha narrato – ha scelto una strada diversa. Io lascio la libertà a ognuno di decidere”.

Ci sono stati periodi in cui non si sono rivolte la parola, nonostante non ci sia stata alcuna lite furibonda o alcuno sgarro. “Non ci parliamo da un po’ di tempo – ha aggiunto Leda -. Non è successo niente di particolare. Ma ci sono stati momenti in cui lei se n’è andata per conto suo e io per conto mio. Non è che è successa una litigata terribile, assolutamente no”.

Leda aveva anche raccontato di aver ricoperto sempre il ruolo di sorella maggiore pronta a dare una mano alle proprie care nel momento del bisogno. Fu lei a stare vicina a Mia Martini quando la compianta artista passò un periodo buio: “Quando ci sono stati momenti difficili ho aiutato la persona che aveva bisogno di aiuto in quel momento, come è successo con Mimì che ha passato un periodo molto brutto. C’è stato un momento in cui lei non aveva i soldi neanche per sopravvivere. Io sono intervenuta, sono andata a Milano e l’ho portata a casa, è stata 8 mesi da me finché non ha ricominciato. Io ho sempre fatto la sorella maggiore pur estraendomi da quest’ambiente”.

Tornando a Loredana, Leda riassunse così il loro rapporto: “Ha la sua vita, i miei telefoni ce l’ha e quando vuole mi chiama. Io sono una persona molto disponibile e tutto sommato lascio vivere la vita come uno vuole. Ci sentiamo o non ci sentiamo, lei sa che io ci sono. Le voglio tantissimo bene perché è una donna che ha sofferto e dovrei anche rimproverarle qualcosa. Ma questo è un discorso fra me e lei che rimane a quattr’occhi. Sono cose abbastanza personali”.