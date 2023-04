Loredana Bertè è costretta a rimandare il tour teatrale a causa di un’operazione urgente alla quale dovrà sottoporsi. Il tour sarebbe dovuto partire il 7 aprile al teatro Sociale di Sondrio, già rimandato a causa di alcuni problemi logistici e organizzativi. Al momento non ci sono comunicazioni precise, ma sembra che tutte le date saranno rimandate al prossimo autunno/inverno se non alla prossima primavera 2024, in base agli impegni dell’artista, alle sue condizioni di salute e alla disponibilità dei teatri scelti.

Questa la nota stampa, condivisa su Instagram, con la quale è stata data la notizia ai fan: “È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni. La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio, motivo per il quale è stato deciso di rinviare il tour al prossimo autunno/inverno o primavera 2024”.

In passato era già capitato che la Bertè fosse costretta a rimandare il tour per problemi di salute. Lo scorso anno la cantante aveva annullato l’ultima tappa del tour estivo a Lanciano, probabilmente a causa di un virus intestinale.

Loredana Bertè non è in pericolo di vita

Questa volta non è noto quale sia il problema di salute che ha costretto la rocker in ospedale, ma il suo staff ha tenuto a precisare che non si trova in pericolo di vita e che spera di riprendere presto con la sua musica: “L’artista non è in pericolo di vita e ce l’ha messa tutta per essere con voi ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tuti gli sforzi inerenti viaggi e concerti. Spera di rivedervi presto più in forma di prima.”

Inoltre, lo staff ha precisato che i biglietti già acquistati saranno validi per i prossimi concerti e che le nuove date verranno comunicate il prima possibile.

Loredana Bertè, fan in apprensione

Dopo il comunicato relativo al tour saltato e ai problemi di salute della cantante, tantissimi fan che seguono la rocker sono andati in apprensione. Molti coloro che si sono allarmati e che hanno espresso vicinanza alla giudice di The Voice Senior e The Voice Kids, augurandosi che possa riprendersi rapidamente e che l’intervento chirurgico a cui dovrà sottoporsi fili liscio.

Diversi anche i personaggi noti che hanno scritto alla Bertè dopo il comunicato relativo all’annullamento delle date del tour. Tra questi Antonella Clerici, la conduttrice di The Voice. “Daje Lory”, l’affettuoso incitamento della presentatrice che spera che la musicista de “Il mare d’inverno” possa essere di nuovo tra i giudici della prossima stagione del talent show del venerdì sera di Rai Uno.