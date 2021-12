The Voice Senior, Gigi D’Alessio: stroncata l’ex valletta di Mike Bongiorno

Il cantante campano e il resto della giuria del talent show non si voltano: Didi Balboni non convince nessun coach

A The Voice Senior, nel corso delle blind audition, andate in onda il 23 dicembre, è sbarcata sul palco Didi Balboni, 73 anni, residente a Cento di Ferrara. Trattasi di una vecchia conoscenza del piccolo schermo italiano. Oggi è pensionata ma al culmine della carriera incise dei dischi e fu una valletta del compianto Mike Bongiorno.

“Fare la cantante da bambina era un hobby, poi è diventato un lavoro”, ha spiegato ad Antonella Clerici la 73enne, le quale ha ricordato che si specializzò nell’intonare molte canzoncine per ragazzi giovanissimi. Dopodiché è arrivata la televisione ed è diventata la valletta di Mike Bongiorno.

“Mi fermavano tutti per strada, correvo di qua e di là, ero dentro un frullatore. Sono tornata al mio paese e mi sono tagliata le gambe”, ha spiegato con un pizzico di amarezza prima di esibirsi. Inoltre, incalzata da ‘Antonellina’ circa i motivi che l’hanno spinta a partecipare al talent show di Rai Uno, ha dichiarato che “The Voice è un’occasione per far sapere che esiste ancora”.

Sul palco ha azzardato una interpretazione dell’immortale brano Il tempo di morire di Lucio Battisti. Scelta non premiata dai giudici Gigi D’Alessio, Clmentino, Orietta Berti e Loredana Bertè. Nessuno dei quattro coach si è voltato. La Balboni non ha convinto, nonostante tutti le abbiano riconosciuto una tecnica sopraffina.

“Come mai non vi siete girati?”, ha chiesto la Clerici alla giuria. “Non mi ha emozionato particolarmente, anche se è molto brava”, si è affrettata a dire Orietta Berti alla quale ha fatto eco la collega Bertè: “Battisti è un mostro sacro e va fatto alla perfezione”. Didi ha spiegato che ha voluto stravolgere il brano.

A questo punto è intervenuto Gigi D’Alessio: “Ho apprezzato la qualità tecnica, si vede che sei una professionista”. Un esordio dolce prima della stroncatura netta: “Ho sentito tanta tecnica e poco cuore”. Il cantante campano ha concluso spezzando una lancia a favore di Didi, rimarcando la sua notevole tecnica.

Chi è Didi Balboni, l’ex valletta di Mike Bongiorno presentatasi a The Voice Senior

La Balboni ha iniziato l’attività giovanissima come cantante di balera ed è stata scoperta quando si trovava in vacanza a Torino, per essere lanciata in televisione dall’annunciatrice Gabriella Farinon.

In tv ha esordito con il brano di Cioffi-Pagano Tuffiamoci, inserito nella trasmissione Follie d’estate. Fu poi arruolata in qualità di valletta, ruolo che ricoprirà fino al 1966, per il programma televisivo a quiz di Mike Bongiorno La fiera dei sogni.

Nello stesso periodo è stata voluta come testimonial sulle riviste giovanili come ragazza immagine di una nota marca di gelati.