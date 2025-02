The Voice Senior, cosa mai accaduta prima: la reazione dei giudici

Curiosa e inedita scena a The Voice Senior 2025, protagonista Nicola Crivaro, meccanico di trattori trapiantato a Cremona ma originario di Cutro (Calabria). L’uomo si è presentato alle blind audition del talent show di Rai Uno, accompagnato dalla figlia Isabella e dalla nipote Michelle. Ha puntato tutto sul ‘mitico’ brano “Ricominciamo” di Adriano Pappalardo ed ha convinto quasi tutti. Per lui si sono voltati Clementino, Arisa e Gigi D’Alessio. Loredana Bertè, invece, non è stata convinta dalla performance ed ha optato per non pigiare il bottone che fa fare alla poltro i 180 gradi con cui si dà l’ok alle esibizioni. Al momento della scelta del coach si è verificata una spassosa scenetta mai accaduta prima nella storia del programma.

Al termine dell’esecuzione, come di consueto, hanno preso parola D’Alessio, Arisa e Clementino, che hanno cercato di accaparrarsi il talento di Cutro con le loro classiche e spassose ruffianerie. Quando però l’uomo si è trovato a scegliere il giudice con cui dovrà proseguire il suo viaggio a The Voice Senior, si è verificata una cosa interessante, una scenetta tanto spontanea quanto originale. Nicola non ha espresso alcuna preferenza, dicendo che per lui un coach sarebbe valso l’altro. “Per me siete tutti uguali, scegliete voi”, ha scandito il concorrente, facendo sobbalzare i giurati dalle poltrone.

“No, non siamo tutti uguali”, ha voluto sottolineare Clementino ridendo. Gigi D’Alessio ha evidenziato che mai, a The Voice Senior, un cantante in gara aveva assunto un simile atteggiamento: “Questa è la prima volta che succede una cosa così”. Nicola ha continuato a manifestare titubanza, prendendosi uno spassoso rimbrotto da Gigi: “Nico, ti devi muovere altrimenti andiamo su Porta a Porta”. “Già è arrivato Marzullo”, l’eco simpatico e scherzoso di Clementino. Alla fine Nicola si è dato una mossa ed ha deciso di entrare nel team del rapper napoletano.

Cleme, al settimo cielo, lo ha raggiunto sul palco, abbracciandolo. “Quando la Calabria e Napoli si mettono insieme è la fine del mondo”, ha assicurato l’artista, prima che Nicola si congedasse dal palco visibilmente soddisfatto ed emozionato.