The Voice Senior coach, ci sarà anche Loredana Bertè: l’indiscrezione

Ci sarà anche Loredana Bertè tra i coach di The Voice Senior. Continuano a circolare nomi sul nuovo programma, anzi sulla nuova formula di un talent show in onda su Rai Uno. A The Voice Senior i protagonisti saranno gli over 60, il tempo stringe e la caccia ai coach prosegue. Il programma dovrebbe andare in onda tra novembre e dicembre, ma non c’è ancora l’ufficialità. Per il momento la data di partenza dovrebbe essere il 20 novembre. Alla conduzione invece troveremo Antonella Clerici, mentre per quanto riguarda proprio i coach sono già spuntati un paio di nomi dati quasi per certi nelle scorse settimane. Oggi è il turno di una coach donna: a dare la notizia di Loredana Bertè a The Voice Senior è stato BubinoBlog, in una delle sue anteprime.

Loredana Bertè coach a The Voice Senior: le ultime indiscrezioni

Stando a quanto scritto dal sito, tra i tanti nomi dei giudici in circolazione solo questo di Loredana Bertè sarebbe certo. Per la Bertè non sarebbe la prima esperienza come giudice in un talent show, perché per più edizioni ha occupato una delle poltrone rosse dei giudici al Serale di Amici di Maria De Filippi. E non si può di certo dire che non abbia lasciato il segno, visto che ha sempre espresso il suo giudizio anche in maniera tagliente e schietta quando necessario. Di polemiche e diatribe con i concorrenti ne abbiamo viste in quantità industriale, ma il giudizio della Bertè non è mai stato messo in discussione. E poi è stata anche uno dei volti di Ora o mai più. Come si comporterà a The Voice Senior? In attesa di scoprirlo, facciamo il punto sui possibili nomi candidati.

The Voice Senior, tutte le anticipazioni sui coach

Per quanto riguarda gli altri nomi, è spuntato anche quello di Albano ed è stato dato per certo. Ma dei coach di The Voice Senior si continua a parlare e tra il nome di Albano (insieme alla figlia Jasmine?) e quello di Loredana Bertè ne è arrivato anche uno giovanissimo, e decisamente a sorpresa. Qualche giorno fa infatti si è vociferato sulla possibilità di vedere anche Fabio Rovazzi tra i coach del nuovo talent show. Insieme a lui erano stati fatti altri quattro nomi, di cui solo due sarebbero stati confermati: Gigi d’Alessio, Loredana Bertè, Elodie e Giusy Ferreri. Oltre alla Bertè, chi sarà l’altro?