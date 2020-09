Scalda i motori The Voice Senior. Il talent, che sarà rivisitato in una chiave inedita (potranno partecipare solo persone over 60), troverà una nuova collocazione nel palinsesto, passando dalla sistemazione su Rai Due a quella della prima serata di Rai Uno. Alla guida ci sarà Antonella Clerici, che, dopo il rientro sulla rete ammiraglia del servizio pubblico nella striscia quotidiana mattutina con È sempre mezzogiorno (il cooking show decollerà il 28 settembre 2020), tornerà in sella al prime time a partire da novembre. Ultima chicca relativa alla trasmissione è l‘ingresso come coach di Albano Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco, attraverso un intervista rilasciata a Sogno, ha infatti annunciato che farà parte del cast del programma.

Albano sarà uno dei coach di The Voice Senior su Rai Uno

Albano è pronto a tornare in tv, in un talent. L’artista pugliese è ormai un veterano del genere, considerando la sua recente esperienza in qualità di ospite fisso nell’edizione di Amici di Maria De Filippi. Non solo, nel 2018, Carrisi era stato coach e giudice dello medesimo show in cui si appresta a rientrare. Vale a dire, The Voice su Rai2. I progetti del 77enne pugliese inerenti al piccolo schermo e alla musica non finiscono qui: infatti ha reso noto che l’obbiettivo dei primi mesi del 2021 è quello di partecipare al Festival di Sanremo come concorrente e non come ospite. Per questo sarebbe già al lavoro per confezionare un brano da proporre alla kermesse.

Albano chiude il gossip sulle presunte nozze con Loredana Lecciso

Di recente, l’artista pugliese ha fatto chiarezza anche sulla sua chiacchieratissima vita privata. Attraverso una intervista rilasciata a I Lunatici (trasmissione radiofonica Rai), ha smentito categoricamente che ci siano dei progetti di nozze in corso con Loredana Lecciso. La voce ha preso quota nelle ultime settimane. La cronaca rosa ha ricamato parecchio sulla vicenda, parlando addirittura di un disappunto sull’idea del matrimonio da parte dei figli di Carrisi e Romina Power. Albano, però, ha una versione del tutto differente. Non ci sono fiori d’arancio in vista. Con la Lecciso tutto va ha gonfie vele ma non c’è alcuna cerimonia di nozze organizzata.