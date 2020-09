Albano ha le idee chiare: “Non sposo Loredana Lecciso”

Se ne parla da anni ma questo matrimonio non s’ha da fare. Dopo venti anni insieme Albano Carrisi non ha alcuna intenzione di convolare a nozze con Loredana Lecciso. Per tutta l’estate si sono susseguiti gossip e pettegolezzi su questa unione. Secondo qualcuno i figli di Albano e Romina avrebbero addirittura fatto di tutto per impedire un passo del genere. In particolare Cristel e Yari non avrebbero un buon rapporto con Loredana, madre dei figli più piccoli di Albano, Jasmine e Bido. In una intervista radiofonica a I Lunatici, il programma di Rai Radio 2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, l’artista 77enne ha smentito le ultime indiscrezioni sulla sua vita privata. Dopo il lungo legame con la Power – durato dal 1970 al 2012 – il leone di Cellino San Marco non ha alcuna intenzione di andare all’altare per la seconda volta.

Albano e Loredana Lecciso non si sposano: parla il cantante di Cellino San Marco

“Questa estate davano per certo il mio matrimonio. Io non ne sapevo nulla. Non c’è in programma nulla di simile per i prossimi trent’anni. Io sto bene con Loredana così come sto. È intelligente, mi ha dato due figli, abbiamo avuto dei problemi ma li abbiamo saputi risolvere. Abbiamo due figli insieme, io le famiglie non le rompo così facilmente. L’importante è che ci sia un matrimonio di pensieri, di azioni, e quelle ci stanno”, ha dichiarato Albano Carrisi a I Lunatici. Dunque l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi si accontenta di questa unione di spirito, ben più solida e profonda di qualsiasi contratto legale. Albano ha poi voluto ricordare Romina, con la quale oggi ha un rapporto d’amicizia: “Con lei ho vissuto un periodo bellissimo, fantastico. Lo rifarei, ora siamo amici e questo è già un grande traguardo. Bisogna accettare ciò che la vita ci riserva”.

Albano e Loredana Lecciso sono tornati insieme poco prima del lockdown

Quella tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso è indubbiamente una storia infinita. Dopo venti anni insieme e due figli, il legame tra il cantante e la soubrette fa ancora discutere. La coppia era scoppiata qualche anno fa per ricongiungersi nei mesi scorsi, poco prima del lockdown. Un ricongiungimento improvviso che sta però funzionando alla grande. Albano e Loredana hanno trascorso a meraviglia la quarantena e insieme condividono la quotidianità. In una recente intervista la Lecciso non ha voluto classificare il rapporto che da tempo la lega ad Albano. Oggi la 48enne preferisce godersi il momento, giorno dopo giorno, senza schemi o ansie inutili. Per amore di Carrisi, intanto, l’ex giornalista pugliese ha deciso di mettere da parte la sua carriera in tv. Lory ha rifiutato il Grande Fratello Vip e si è limitata a concedere sporadiche ospitate sul piccolo schermo.