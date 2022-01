The Voice Senior, Clerici infastidita ferma la diretta: la ramanzina ai coach

Clementino arriva in ritardo e Antonella Clerici si ritrova a dover fermare per un attimo la conduzione di The Voice Senior 2, rimproverando spassosamente il giudice per poi allargare la simpatica ramanzina a tutti e quattro i coach. La finale del talent show è andata in onda in diretta ed inevitabilmente qualche piccolo intoppo c’è stato. La presentatrice di Legnano, dopo aver lanciato la pubblicità, ha ripreso il collegamento e si è affrettata a presentare uno dei concorrenti in gara. Peccato che si sia dovuta arrestare in quanto ha notato che la poltrona del rapper campano era vuota. Chissà dove era finito Clementino.

“Ed ora si esibirà…”. Così ‘Antonellina’ nel presentare la performance di Lanfranco Carnacina. Qualcosa però l’ha costretta ad arrestarsi. La regia ha quindi inquadrato Clementino, che è stato immortalato mentre stava raggiungendo la sua poltrona trafelato e non microfonato. “Rido perché Clementino è arrivato di corsa e si è seduto. Va bene… Il prossimo concorrente…”, ha proseguito la conduttrice che però si è fermata di nuovo. “Guardate che la cosa più difficile non è condurre il programma ma tenere a bada voi”, ha chiosato, rivolgendosi ai quattro coach. “Cos’è successo? Hai spento il microfono?”, ha poi chiesto a ‘Cleme’, che non si è capito bene cosa abbia combinato.

Dopo circa mezzora, stessa situazione. La Clerici si è di nuovo ritrovata ad interrompere brevemente la conduzione poiché i coach stavano parlottando tra loro, non prestando concentrazione a ciò che stava accadendo sul palco. “Avete presente le blind audition…”, ha detto Antonella, che ha di colpo smesso di parlare guardando silenziosamente la giuria in attesa che le dedicassero attenzione e la finissero di confabulare e bisbigliare. “Ei, sta parlando!“, il monito di Gigi D’Alessio tra i coach, il primo ad essersi accorto del lieve fastidio della padrona di casa di The Voice Senior. “Sembra di essere a scuola, la maestra devo fare”, ha sottolineato ‘Antonellina’.

The Voice Senior 2, Silvio Aloisio sostituisce Cosetta Gigli: Antonella Clerici fa sapere che la donna si è infortunata

Cosetta Gigli del team Orietta Berti avrebbe dovuto essere una dei 12 finalisti ma la donna è stata vittima di un infortunio, non potendo così presenziare all’ultimo atto del talent show di Rai Uno. Lo ha reso noto Antonella Clerici, in diretta, augurando pronta guarigione alla cantante. Al posto di Cosetta la Berti ha ripescato Silvio Aloisio, concorrente che fu eliminato nel corso del Konckout.