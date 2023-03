The Voice Senior: chi ha vinto (meritatamente) un’edizione record

Si è conclusa questa sera 3 marzo la terza edizione di “The Voice Senior”, il talent show per cantanti over 60. Durante la serata si sono esibiti i 12 finalisti, tre per ogni coach, che hanno cantato i brani assegnatigli dai loro giudici. Alla fine, però, a giocarsi la vittoria sono stati solamente in quattro: Maria Teresa Reale (team Clementino), Paolo Piluso (team Ricchi e Poveri), Lisa Manosperti (team Loredana), Alex Sure (team Clementino). L’unico rimasto a mani vuote è stato Gigi D’Alessio, che ha commentato la sconfitta sportivamente, dichiarando che ‘il pubblico è sovrano’. Durante la tranche finale della diretta, Antonella Clerici ha dato il via ad un nuovo televoto e i quattro super finalisti hanno cantato i loro cavalli di battaglia per giocarsi per l’ultima volta la vittoria. A spuntarla è stata Maria Teresa Reale del team Clementino con il 34,19% dei voti.

Stefano Coletta, il direttore di Rai 1, è salito sul palco poco prima del verdetto per premiare il vincitore e si è mostrato estremamente soddisfatto del programma, che ha chiuso la sua terza stagione, prima di dare il via a “The Voice Kids”. “Ho voluto questo programma per te. Quando una finale del genere, emoziona anche un direttore, vuol dire che l’obiettivo è stato centrato. È un programma sobrio, semplice, senza filtri. Questo programma dà forza al talento”, ha dichiarato.

Dopodiché, Antonella Clerici ha pronunciato il nome del primo classificato di questa fortunata edizione, Maria Teresa Reale: la prima donna che vince in tre anni e la prima vittoria per Clementino. Loredana Bertè vinse con Erminio Sinni nella prima edizione, mentre l’anno scorso trionfò Gigi D’Alessio con Annibale Giannarelli. Il rapper napoletano, colmo di felicità, si è gettato a terra prima di abbracciare calorosamente la sua concorrente.

Un percorso straordinario quello di Maria Teresa. La musicista originaria di Sora ha studiato al Conservatorio di Frosinone ed è un’amante degli animali, infatti vive con ben 24 gatti. La donna, nel video di presentazione della prima puntata, disse che, dopo la morte del suo amico e partner musicale, Gabriele, aveva deciso di smettere di cantare e di fare concerti. Quest’anno ha voluto rimettersi in gioco e partecipare a “The Voice Senior”, aggiudicandosi infine il primo posto e un contratto discografico con la ‘Universal’. Un trionfo che Maria Teresa ha dedicato proprio al suo amico Gabriele, scomparso ormai da qualche anno. Una vittoria meritata, complimenti!