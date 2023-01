Colpo di scena nella prima puntata delle Blind Audition di The Voice Senior. Sul palco si è presentata nientepopodimeno che la 72enne Clara Serina, cantante della band I Cavalieri del Re, gruppo musicale tra i più conosciuti tra quelli specializzati in sigle di cartoni animati. Basti pensare che hanno confezionato la musiche di brani che hanno segnato l’infanzia di milioni di bambini, tra i quali Lady Oscar, Kimba, Sasuke, L’Uomo Tigre, Coccinella, Lo specchio magico, Yattaman, La ballata di Fiorellino, Gigi la trottola, Chappy, Devil man e Ransie la Strega.

L’artista di origine brasiliane è incappata in un flop, nonostante molti hanno pensato inizialmente che avrebbe conquistato il favore della giuria. E invece non si è verificato nulla di ciò. Nessuno dei coach si è voltato. Gigi D’Alessio, I Ricchi e Poveri, Loredana Bertè e Clementino se ne sono stati fermi, senza muovere un dito. Addirittura Loredana, mentre ascoltava la performance (Serina ha intonato il brano Garota de Ipanema di Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim), ha tuonato: “Stonata, non ha voce”.

Conclusa l’esibizione, ha preso subito parola Gigi D’Alessio: “Non andavi a tempo, che per me è fondamentale”. A questo punto è intervenuta Antonella Clerici che ha messo al corrente la giuria che la concorrente altro non è che colei che ha cantato Lady Oscar. I coach sono rimasti di sasso. ‘Antonellina’ ha chiesto all’orchestra di dare le note di Lady Oscar e voilà, ecco servito l’effetto nostalgia.

Sui social in molti hanno protestato contro i giurati. Diversi gli utenti che hanno sostenuto che i coach abbiano preso un granchio e che abbiano commesso un errore non da poco a non voltarsi. C’è chi anche ha sostenuto che all’origine del flop ci sia stata una scelta non azzeccata del brano portato in gara. Fatto sta che Clara Serina ha dovuto incassare quattro no, vedendosi costretta a tornare a casa con le cosiddette pive nel sacco.

La composizione de I Cavalieri del Re

La band era formata da Riccardo Zara, sua moglie Clara Maria Teresa Serina, il figlio Jonathan Samuel Zara e Guiomar Serena Serina, sorella minore di Clara. Il batterista Walter Scebran ed il chitarrista e bassista Gino Panariello, anche se non figurano nei crediti ufficiali del gruppo, hanno preso parte in alcuni frangenti all’incisione delle sigle.