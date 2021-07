The Voice Senior, Albano e Jasmine fatti fuori: la reazione della Carrisi

Novità a The Voice Senior. Dopo il grande successo della prima edizione, la nuova versione del talent show è stata riconfermata su Rai Uno per il prossimo autunno. Alla guida dello show ci sarà per il secondo anno consecutivo Antonella Clerici. Addio, invece, ad Albano e Jasmine Carrisi, che non sono stati riconfermati come Coach del programma.

Una vera e propria doccia gelata per l’artista di Cellino San Marco e la figlia che, dopo la buona performance dello scorso anno, si aspettavano una riconferma come avvenuto per gli altri giurati. Sulle poltrone rosse, infatti, torneranno a sedersi Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio.

Chi ci sarà al posto di Albano e Jasmine? La produzione ha scelto Orietta Berti, di nuovo sulla cresta dell’onda grazie alla collaborazione con Fedez e Achille Lauro nella hit estiva Mille. Carrisi non si aspettava un risvolto del genere e ha preso male la notizia, così come la figlia ventenne, che nello show della Clerici ha fatto il suo debutto televisivo.

Al settimanale Nuovo Tv Albano Carrisi ha ammesso:

“Non me l’aspettavo, ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia. Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la direzione ha deciso così io non posso dire nulla”

Nonostante la delusione Albano va avanti dritto per la sua strada: il 78enne ha assicurato di avere tanti altri progetti musicali da portare avanti anche se non ha specificato di più perché deve ancora chiudere diversi contratti. Nel frattempo non ha nascosto che pure la figlia Jasmine ha reagito male alla notizia dell’esclusione da The Voice Senior:

“Jasmine è dispiaciuta. Le sarebbe piaciuto tornare nel programma. Per lei questo è stato una sorta di debutto televisivo. Ma Jasmine è giovane e piena di energia e di interessi”

Al di là di The Voice Senior, Jasmine Carrisi intende affermarsi come cantante. Di recente ha pubblicato il suo secondo singolo dopo Ego: ha presentato la canzone Stikide, realizzata in collaborazione con Deny K e Kiko el Crazy. Un prodotto interessante e in linea con l’attualità, come sottolineato da papà Albano.

Carrisi è orgoglioso della figlia e crede molto nel suo talento anche se Jasmine ha deciso di farsi largo nella musica rap e trap, un genere completamente diverso da quello di Albano. La ventenne ha inoltre il pieno sostegno di mamma Loredana Lecciso, alla quale è molto legata.

In più da settembre Jasmine tornerà sui libri: dopo aver lasciato la facoltà di Comunicazione ha deciso di iscriversi a Psicologia, un percorso più affine alle sue potenzialità.