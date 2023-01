A The Voice Senior, nel corso della seconda puntata delle Blind Audition, sono arrivati due volti noti dello spettacolo. Farida, al secolo Concetta Gangi, e nientepopodimeno che Beppe Quintale, attore, conduttore radiofonico e televisivo. Ma si proceda con ordine: Farida, che è piuttosto conosciuta in Polonia, ha spiegato prima di esibirsi di aver cantato per diverso tempo con Renato Zero all’inizio della carriera, sostenendo che questo fosse un suo fan. I rapporti tra loro, però, si sono interrotti. “Due primedonne non possono stare insieme”, ha detto la cantante che nel talent show del venerdì sera di Rai Uno ha portato ‘Vedrai vedrai’ di Luigi Tenco.

La giuria non è stata convinta. E infatti nessuno dei coach si è voltato, considerando troppo ‘forzata” la performance di Farida. In effetti l’esibizione è stata alquanto particolare ed ha diviso anche il pubblico. Sui social c’è chi ha sostenuto che l’artista non sia stata capita e chi invece l’ha criticata, facendo dell’ironia e del sarcasmo.

Dopo Farida, ecco che sul palco si è presentato a gran sorpresa Beppe Quintale, popolare conduttore televisivo. Per circa quindici anni è stato un volto televisivo in voga. Lo si ricorda a Miss Italia nel mondo (Rai 1, 1993), Sarà vero? (Canale 5, 1993), Maurizio Costanzo Show (Canale 5, 1993), Arriba!!! Arriba!!! (Rai 2, 1995), Su le mani (Rai 1, 1996), Luna Park (Rai 1, 1996), Le Iene (Italia 1, 1997-2000, 2013, 2022), Super Estate (Italia 1, 1998), Super (Italia 1, 1998-1999), Caccia alla frase (Italia 1, 1998), Quote – Guida alle scommesse (Italia 1, 2000-2001), Quelli che il calcio (Rai 2, 2001), Stranamore (Canale 5, 2001), L’isola dei famosi 6 (Rai 2, 2008), Uno di tre (La3, 2010) e BluBlu Beach (La3, 2012).

Quintale ha portato il brano ‘Alta Marea’ di Antonello Venditti. Non una performance eccezionale. Ha però convinto Clementino (Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e i Ricchi e i Poveri non si sono voltati), che girandosi lo ha subito riconosciuto restando di sasso. “Ho sempre cantato, anche mia madre mi diceva sempre che dovevo cantare e quindi eccomi qua”, ha spiegato a proposito della sua scelta di mettersi in gioco. Sulla sua presenza ci sono stati anche dei mugugni sui social. Motivo? L’età.

A The Voice Senior possono partecipare solo gli over 60. Beppe Quintale è nato a Napoli il 4 agosto 1963 e quindi, al momento, ha 59 anni. Se si vuole invece considerare solo l’annata, 1963-2023 sono 60 anni tondi tondi. Quindi? Tutto regolare a livello di regolamento?