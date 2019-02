The Voice, scelti tre quarti dei giurati: la soffiata su Simona Ventura

The Voice, scelti tre giurati su quattro. L’indiscrezione sulla squadra guidata da Simona Ventura: Morgan sì, Sfera Ebbasta perde quota

The Voice tornerà a breve ad allietare il pubblico di Rai 2 (il talent è dato in partenza da martedì 16 aprile) e le ultime indiscrezioni trapelate raccontano che Simona Ventura ha già scelto tre quarti della giuria. La news la divulga il magazine Spy (in edicola da domani 15 febbraio). Il settimanale diretto da Massimo Borgnis non ha dubbi (nonostante manchi ancora l’ufficialità) su chi si presentare sugli ambiti scranni della trasmissione e fa i nomi del cantante Morgan, dell’eccentrica ereditiera nonché star del web e dei reality Elettra Lamborghini e del rapper Gué Pequeno.

Il settimanale non si pronuncia invece sul quarto giurato. Inizialmente aveva preso quota il nome di Sfera Ebbasta. Il trapper, tuttavia, coinvolto indirettamente nella tragedia di Corinaldo, a cui hanno fatto seguito una marea di polemiche sui testi delle sue canzoni, pare abbia perso appeal per il programma. Così, al momento, ci sarebbe in corso un ballottaggio tra una big della musica leggera italiana e un idolo dei giovanissimi. Se l’indiscrezione di Spy dovesse trovare conferma, si preannuncia una giuria che, sulla carta, promette scintille ‘avanguardistiche’.

Fuori anche Asia Argento dal toto giurati e le parole di J Ax sul talent

Nel toto nomi delle scorse settimane si era fatto largo anche il nome di Asia Argento, ma pare he l’ex di Fabrizio Corona, quasi sicuramente, non ci sarà. Negli scorsi giorni ha inoltre parlato J Ax, vecchia conoscenza del talent. Il rapper si è confessato alla rivista Chi, spiegando la sua decisione di lasciare il programma: “È un programma a cui ho dato tanto, ed è un talent da cui non si può avere di più. L’ho fatto tre volte, ho avuto la fortuna di essere il coach di Suor Cristina ed ho contribuito ad aumentarne la popolarità. Andare oltre è difficile. Preferisco concentrarmi su proposte più interessanti”.