The Voice Kids, Maria Sofia vola in finale: Clerici in lacrime

Oggi, venerdì 21 novembre, è andata in onda una nuova puntata di The Voice Kids. Antonella Clerici ha condotto le seconde “blind auditions”, giudicate dai quattro amatissimi coach: Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Arisa e Clementino. La serata è stata aperta da Maria Sofia, una talentuosa ragazza di 13 anni con una grande passione per la musica, nata fin da quando era piccola, dopo aver visto l’opera lirica Cavalleria Rusticana in televisione. Il suo idolo è Maria Callas, una scelta piuttosto inusuale per una giovane della sua età. Per la sua audizione a The Voice Kids, Maria Sofia ha deciso d’interpretare una canzone di Ennio Morricone, tratta dalla colonna sonora di C’era una volta il West.

Maria Sofia lascia tutti a bocca aperta a The Voice Kids

L’esibizione di Maria Sofia è stata davvero straordinaria, lasciando tutti a bocca aperta. Appena ha iniziato a cantare, Antonella Clerici si è subito emozionata, confessando di aver avuto il “magone”. I coach non sono stati da meno: Loredana Bertè, Arisa e Clementino si sono girati quasi subito, rapiti dalla sua voce. Gigi D’Alessio, invece, ha giocato d’astuzia aspettando fino all’ultimo, per poi tirare fuori il suo asso nella manica: mandare Maria Sofia direttamente in finale, soffiandola agli altri coach.

“Negli occhi hai il colore del mare e hai un cuore che è arrivato a tutti”, le ha detto D’Alessio quando è andata ad abbracciarla, per accoglierla nella sua squadra. Gli altri coach, inutile dirlo, non hanno nascosto un po’ di sana invidia. Nel frattempo, Antonella Clerici, con Maria Sofia accanto e stretta in un abbraccio, non è riuscita a trattenere l’emozione. Persino a esibizione conclusa, la conduttrice, ancora in lacrime, faticava persino a trovare le parole.

Insomma, un inizio col botto per la seconda puntata di uno show che si sta rivelando un vero gioiellino per la Rai, portando in tv un programma leggero ma pieno di bei messaggi per il pubblico a casa. Ora non resta che aspettare la finale per rivedere Maria Sofia, dove si giocherà la vittoria di questa terza edizione di The Voice Kids.