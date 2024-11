The Voice Kids, Annamaria commuove: Bertè zittisce i suoi bulli

Oggi, venerdì 15 novembre, su Rai 1 è iniziata la terza edizione di The Voice Kids. Come recita il detto ‘squadra che vince non si cambia’, e quindi anche quest’anno ritroviamo sulle iconiche poltrone dei coach Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Arisa. Alla conduzione, è tornata Antonella Clerici, che ha ricevuto la linea da Stefano De Martino che le ha dato un affettuoso saluto ad Affari Tuoi. Dopo la fine di Tale e Quale Show – che quest’anno non ha avuto il Torneo dei Campioni – Carlo Conti ha passato direttamente il testimone alla sua collega e amica Antonella, concentrandosi a pieno sul prossimo Festival di Sanremo.

Tra i protagonisti indiscussi della prima puntata di The Voice Kids c’è stata Annamaria, una bambina di 11 anni di origine romena. Con grande coraggio, ha scelto d’esibirsi sul brano “Essere umani” di Marco Mengoni, legato alla sua esperienza personale, avendo subito episodi di bullismo dai suoi compagni. L’emozione iniziale ha avuto la meglio per un momento, portandola a bloccarsi all’inizio della performance. Ma Annamaria ha saputo riprendersi con grande scioltezza, conquistando i cuori dei quattro coach, che si sono girati tutti.

Quando le sedie dei giudici si sono girate, Annamaria non ha resistito all’emozione ed è scoppiata a piangere, insieme al suo fratellino, che Antonella Clerici ha subito abbracciato per calmarlo. Gigi D’Alessio l’ha riempita di complimenti, ammirando la velocità con cui è tornata a cantare dopo l’errore iniziale. Anche Clementino ha voluto dirle la sua, aggiungendo: “Ci hai spettinato. Mi sono girato nonostante il piccolo errore che hai fatto e io non mi sono mai girato quando sentivo errori, quindi pensa quanto sei stata forte!”.

“Ho scelto questa canzone perché mi rappresenta, da piccola sono stata bullizzata”, ha poi spiegato Annamaria, commuovendo tutti i presenti. Arisa è rimasta così colpita da chiederle un duetto sulle note di “Amor Mio” di Mina, mentre D’Alessio l’ha rassicurata dicendo: “L’invidia non è altro che il riconoscimento di inferiorità”. “Bulli all’ascolto: siete degli sfigati”, è stata la replica epica di Loredana Bertè, che ha zittito i bulletti della piccola Annamaria. Alla fine, la bambina ha scelto di avere Arisa come sua coach, entrando a far parte ufficialmente del suo team.