The Voice Kids è spettacolare: il dettaglio non sfuggito al pubblico

Terminata la fortunata terza edizione di “The Voice Senior”, questa sera 4 marzo è partito su Rai 1 “The Voice Kids”, la versione del talent per bambini tra i 7 e i 14 anni. Lo show sarà suddiviso in due puntate: una dedicata alle blind auditions in cui si sceglieranno i 12 finalisti, tre per ogni team, e un’altra in cui si decreterà il vincitore di questa prima edizione del programma. Dietro le sedie rosse troviamo ancora una volta Gigi D’Alessio, I Ricchi e Poveri, Clementino e Loredana Bertè. Al timone Antonella Clerici, che prima delle esibizioni si occupa di andare alla scoperta delle storie dei giovani talenti. È la prima volta che questo adattamento del talent show approda in Italia. La “Rai” ha voluto scommettere sul programma, dopo l’incredibile successo ottenuto con la versione ‘senior’. Ebbene, già da questa prima puntata, ‘The Voice Kids’ si prospetta come una scommessa vincente.

The Voice Kids: un successo annunciato

The Voice Kids è un successo annunciato: il programma ha ritmo e soprattutto è andato a scovare dei giovanissimi talenti in grado di bucare lo schermo ed emozionare. Tutti gli ingranaggi dello show funzionano a meraviglia. Sontuose, giusto per citarne alcune, le performance di Ranya (di origini marocchine) e di Andrea (bresciano).

Il successo della trasmissione lo si nota anche gettando uno sguardo sui social, dove gli utenti si sono scatenati. Un solo coro: lo show è solido e interessante. Tantissimi coloro che hanno inoltre sottolineato un dettaglio, sostenendo che ‘The Voice Senior’ è zeppo di talenti, The Voice Kids pure, mentre il ‘vecchio” The Voice, vale a dire la versione normale del format, è stata quella con meno cantanti dotati. In effetti, la versione standard del talent non è mai riuscita ad ottenere il successo sperato, nonostante abbia avuto dei giudici di eccezione come Raffaella Carrà, Riccardo Cocciante, J-Ax e Albano.

Bisognerà aspettare domani 5 marzo per scoprire gli ascolti del programma e vedere come avrà affrontato la colossale sfida con “C’è posta per te”. Ma, aldilà di quali saranno i risultati, Antonella Clerici è riuscita riportare in auge un talent che non era mai riuscito a trovare la collocazione giusta e a renderlo un successo degno di sostenere una prima serata del sabato di Rai 1.