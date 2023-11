The Voice Kids: la giuria ufficiale, chi entra e chi è stato fatto fuori

La seconda edizione di The Voice Kids è alle porte. A partire da venerdì 24 novembre, il talent show dedicato ai più giovani tornerà a colorare la prima serata di Rai1 a ritmo di musica. È tempo di annunci ufficiali e, nelle ultime ore, i canali social della trasmissione hanno svelato l’identità dei coach, figure chiave della trasmissione. Tra graditi ritorni e un’inedita new entry, andiamo a scoprire cosa aspettarci dall’imminente comeback del programma condotto da Antonella Clerici!

Le indiscrezioni circolate in estate hanno trovato conferma. Lo scorso giugno il giornalista Davide Maggio aveva anticipato che, nelle fila dei coach di The Voice Kids 2, ci sarebbe stata un’importante sostituzione. Nello specifico, la cantante Arisa avrebbe preso il posto dei Ricchi e Poveri. È proprio così: i piccoli concorrenti potranno contare sulla dolcezza e la competenza dell’artista genovese, vista di recente nel salotto di Belve.

Per quanto riguarda gli altri coach del baby talent, The Voice Kids ha scelto la continuità. Squadra che vince non si cambia o, almeno, non del tutto. Il post pubblicato dall’account Instagram ufficiale del talent ha confermato la presenza di Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino. L’unica novità, pertanto, è proprio la voce di La Notte. In estate si rumoreggiava che Arisa fosse in lizza per entrare nel cast di Pechino Express 2023. Ammesso che sia vero, la cantante ha evidentemente preferito continuare ad occuparsi di musica.

Arisa torna in Rai: destinazione Sanremo?

Dagospia, lo scorso luglio, ha insinuato che Arisa stesse seguendo una strategia precisa in vista di un importante obiettivo: Sanremo 2024. La cantante, che l’anno scorso è stata insegnante di canto ad Amici di Maria de Filippi, avrebbe ceduto il testimone del popolare show di Canale5 proprio nell’ottica di un ritorno alla tv pubblica. L’occasione perfetta, The Voice Kids, è arrivata. Il prossimo step, dopo aver fatto da mentore alle giovani e talentuose star del programma, sarà davvero il ritorno sul palco dell’Ariston?