By

Lo scorso sabato, ovvero il 4 marzo, ha avuto inizio su Rai Uno la prima edizione di “The Voice Kids”. Questo programma, che segue il formato del talent show originale ma prevede la partecipazione di concorrenti dai 7 ai 14 anni, ha conquistato il pubblico grazie agli ottimi ascolti e ai commenti entusiasti degli spettatori. La presenza di Antonella Clerici alla conduzione e dei coach Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri sembra ancora una volta essere una combinazione vincente, dopo il grande successo dell’ultima stagione di “The Voice Senior“.

Il prossimo 11 marzo si terrà la seconda ed ultima puntata di “The Voice Kids”, durante la quale verrà annunciato il vincitore tra i 12 giovani finalisti. Tra gli ospiti confermati figura Mr. Rain, che si esibirà con i ragazzi finalisti del programma cantando il suo brano “Supereroi”, presentato all’ultimo Festival di Sanremo. Inoltre, nelle ultime ore il sito “Dagospia” ha riportato che durante la finale di “The Voice Kids” si esibirà anche LDA, il figlio di Gigi D’Alessio avuto con la prima moglie Carmela Barbato. Padre e figlio si rincontreranno ancora una volta sul palco e chissà se regaleranno agli spettatori un duetto su una delle loro canzoni più amate.

LDA: i difficili esordi

LDA, al secolo Luca D’Alessio, sta attraversando un momento di grande successo grazie alla sua musica, ma inizialmente la sua carriera è stata difficoltosa. Questo è stato raccontato dallo stesso figlio d’arte durante la sua partecipazione a “Ciao Maschio”. L’ex allievo di “Amici” ha raccontato di aver sempre avuto una passione per la musica. Quando andava ai concerti di papà Gigi, sognava spesso di essere sul palco al suo posto. A 14 anni ha finalmente confessato al padre di voler intraprendere la sua stessa carriera, ma non voleva essere visto solo come “il figlio di”.

Il cantautore, parlando dei suoi esordi, ha raccontato di un episodio accadutogli quando aveva appena iniziato a fare concerti:

Mi presentavo nei locali chiedendo di cantare. Una volta sono andato a cantare in un locale a Napoli, dove c’erano 500 persone. Inizio a cantare e ne restano tre, due erano miei amici. Sono tornato a casa distrutto e volevo mollare tutto. Dopo qualche mese scrissi ‘Quello che fa male’ e l’ho presentata ad Amici.

Dopo la sua avventura ad “Amici” lo scorso anno, la carriera di LDA ha preso ufficialmente il volo, conquistando dischi d’oro e di platino. Solamente lo scorso mese ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “Se poi domani”, che sta ottenendo un ottimo successo di vendite.