The Voice Kids, il ‘sequestro’ surreale di Clementino: che goduria!

Clementino piange dal ridere, il resto della giuria idem, pure il pubblico presente nello studio di The Voice Kids non si trattiene e si sentono fragorose risate. Scena surreale e simpaticissima nella prima puntata del talent show di Rai Uno dedicato ai cantanti piccini. In pista si è presentata Valentina, la cui madre ha origini rumene. Da cinque anni la bimba non vedeva la nonna. Il programma ha invitato la signora in gran segreto per fare una sorpresa alla nipote. Nessuno dei giudici è stato messo al corrente del regalo. E Clementino è finito per essere ‘sequestrato’.

Valentina ha fatto la sua performance convincendo tutti (la ragazzina è entrata nel team di Loredana Bertè). Conclusa l’esibizione è entrata in scena Antonella Clerici la quale ha detto alla piccola, fingendo, che c’erano stati dei problemi tecnici e avrebbe dovuto rifare l’entrata sul palco. Nel frattempo la nonna è stata fatta sedere al posto di Clementino. A un certo punto si è voltata e Valentina, nel vedere l’amata parente, è rimasta piacevolmente senza parole. Grande emozione e reunion famigliare al miele.

Ma si torni a Clementino. Visto che la nonna ha dovuto prendere il posto di uno dei coach, qualcuno lo si doveva sacrificare. Tutti sono rimasti al loro posto, eccetto appunto Clementino che è sparito per qualche minuto. Dopo che Valentina ha lasciato lo studio assieme alla famiglia, il rapper campano ha spiegato di essere stato “sequestrato”.

“Io non sapevo che la nonna facesse una sorpresa, sono arrivati in tre (addetti del programma, ndr) e mi hanno portato via”, ha raccontato ridendo fino alle lacrime ‘Cleme’. “Mi hanno sequestrato e io dicevo: “Ma perché mi portate via?””. Pure gli altri coach non sono riusciti a fermare le risate. Clementino ha proseguito: “Poi è arrivata la signora, la nonna, e mi ha fatto così (gesto di smammare, ndr).. E poi si è seduta al posto mio. Io sono stato portato là dietro”.

“Hai fatto le prove generali per quando sarai arrestato”, la battuta fulminante di Loredana Bertè. Anche il pubblico da casa pare, almeno a giudicare dai tanti tweet piovuti su X, di essersela fatta quasi sotto dalle risate. Che goduria! E che scoperta Clementino. A The Voice, sia Senior sia Kids, dà una marcia in più alla giuria: perfetto nei tempi televisivi, simpatico senza stufare e competente. Chapeau!