The Voice Kids: Amelie top, Gigi D’Alessio male. Critiche giuste

Prima puntata di The Voice Kids 2023. Il programma è partito con il botto. Il primo concorrente è stato Giuseppe, che ha cantato in modo sontuoso. Ha fatto ancor meglio Amelie, la seconda giovane artista scesa in pista. 11 anni, proveniente da Bardolino (Verona), ha la madre che è nata in Inghilterra, per questo sa benissimo la lingua anglosassone. Ed è pure per questo che ha intonato Old Time Rock and Roll, brano immortale di Bob Seger. Loredana Bertè, cronometro alla mano, ci ha messo solamente 4 secondi a pigiare il bottone e girarsi. Probabilmente si tratta di un record, visto che a memoria non si ricorda un coach che ci abbia messo così poco a voltarsi. Qualcosa però è andato storto.

Amelie, che ha cantato il brano rock in modo pazzesco, prima ancora di esibirsi aveva espresso la volontà di scegliere Loredana, laddove questa si fosse girata. Come detto si è voltata in un amen. Anche gli altri tre coach hanno trovato sublime la cantante, che ha ricevuto 4 sì. “Mi fai impazzire, io ti voglio con tutta me stessa”, ha sottolineato la Bertè. Tutto ha fatto presagire che la piccola scegliesse la rocker. Gigi D’Alessio ha però rovinato la festa in quanto ha usato nei confronti della collega il “Super Block”. Di fatto ha impedito a Loredana di scegliere Amelie.

“Come ti sei permesso di bloccarmi, sbloccami subito, sei senza ritegno”, ha tuonato la Bertè, alzandosi dalla sedia e inseguendo D’Alessio per lo studio. “L’ha presa malissimo. Poi lei poverina voleva andare con Loredana”, il commento della padrona di casa Antonella Clerici. “La scorsa edizione sempre contro di me, tutti, una volta che blocco io un casino”, la giustificazione di Gigi.

Amelie non ha celato la sua delusione, visto che avrebbe voluto entrare nel team Bertè. Insomma, D’Alessio, più che fare un dispetto alla rocker, lo ha fatto alla giovane 11enne. Male! Sui social diversi telespettatori hanno detto la loro sulla scelta del cantautore campano, ritenendola un colpo basso e non troppo sportivo. Ci sono state non poche critiche. Alla fine Amelie ha deciso di entrare nel team di Arisa. “Questa me la paghi”, la ‘minaccia’ di Loredana a Gigi.