Arriva questa mattina in anteprima sulle pagine di Davide Maggio la conferma rispetto alla composizione del cast di The Voice Kids, la nuova versione del noto format Rai che molto presto accoglierà tutti i migliori giovanissimi talenti vocali italiani in circolazione.

Si è scelto anche per questa prima edizione Kids italiana di The Voice di puntare su un volto allegro e rassicurante come quello di Antonella Clerici, che tornerà al timone della trasmissione dopo aver presentato le prime due edizioni della versione Senior del programma. La Clerici, d’altra parte, è più che abituata ad avere con sé in studio giovanissimi talenti vocali, alla luce del successo di Ti lascio una canzone e Sanremo Young.

Per il resto, per quanto riguarda la giuria, la produzioone del programma di John de Mol ha deciso di puntare (ancora una volta) su Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè, gli stessi 3 personaggi seduti sulle sedie rotanti di The Voice Senior. Al trio non si aggiungeranno invece i Ricchi e Poveri (Angela Brambati e Angelo Sotgiu) che saranno al contrario presenti nell’imminente versione senior del talent show, dove rappresentano una vera e propria new entry. Nulla è dato sapere, almeno per il momento, sul quarto giudice di The Voice Kids, il cui nome è ancora in fase di definizione.

Non si potrà attendere però poi troppo per capire chi affiancherà Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè nel loro lavoro di formazione delle nuove leve del pop italiano. Le registrazioni di The Voice Kids sono infatti in programma a inizio 2023, mentre lo show dovrebbe andare in onda su Rai Uno a partire da marzo.

The Voice Senior: tutto quello che c’è da sapere sul programma

In attesa di vedere i nuovi giovanissimi cantanti in gara a The Voice Kids Antonella Clerici già sta scaldando i motori per la terza edizione di The Voice Senior, in programma su Rai Uno a partire da venerdì 13 gennaio 2023.

Il format rimarrà invariato: i concorrenti “agé” della trasmissione si presenteranno alle Blind Audition e dovranno convincere i giudici solo con la loro voce. Se nessuno dei giurati si girerà, il cantante sarà automaticamente eliminato. Chi passerà il primo step avrà poi la possibilità di esibirsi ancora e di giocarsi un posto in finale nella delicata fase dei Knockout.