The Voice Kids, emozioni e lacrime: i finalisti e chi sono i 3 favoriti

La prima e ultima blind audition di “The Voice Kids” si è conclusa e sono stati selezionato i finalisti che si esibiranno nella puntata di sabato 11 marzo. Antonella Clerici ha aperto questa prima puntata raccontando una favola immaginaria con protagonisti i cinque coach, mentre scorrevano le loro foto da neonati. Dopodiché, i piccoli protagonisti hanno iniziato a salire sul palco per conquistarsi la finale, innescando un fiume di emozioni (non sono nemmeno mancate lacrime commosse da parte di parenti in studio, dei coach e degli stessi giovani artisti).

Diversi piccoli artisti si sono esibiti, ma solo 12 sono riusciti a far girare le poltrone dei coach e a passare alla prossima puntata. Prima di scoprire chi è riuscito ad accedere alla fase successiva e quali concorrenti potrebbero essere i favoriti alla vittoria, vale la pena specificare che il livello di tutti i talenti in gara è stato molto elevato.

Team Gigi D’Alessio, questi i giovani cantanti del musicista campano:

Andrea , 12enne della provincia di Brescia

, 12enne della provincia di Brescia Ilary , 14enne di Caltanissetta

, 14enne di Caltanissetta Marta 12enne

Team Ricchi e Poveri, queste le scelte definitive della band:

Vincenzo , 13enne della provincia di Brindisi

, 13enne della provincia di Brindisi Ginevra , 11 anni

, 11 anni Lorena 12 anni

Team Loredana Bertè, ecco i 3 finalisti:

Mia , 7 anni, di Agrigento

, 7 anni, di Agrigento Fedora , 12 anni, della provincia di Milano

, 12 anni, della provincia di Milano Melissa, 12 anni marchigiana

Team Clementino, ecco le scelte del rapper:

Ranya , 12enne di origini marocchine

, 12enne di origini marocchine Zinedine , 12enne di origini tunisine

, 12enne di origini tunisine Rosario, 9 anni, di Gela

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Voice Of Italy (@thevoice_italy)

I 3 favoriti per la vittoria finale di The Voice Kids

Nonostante il notevole talento di tutti i bambini selezionati, ci sono tre in particolare che sembrano avere le carte in regola per giungere fino alla vittoria finale. Tra i favoriti spicca Andrea, un bambino di 7 anni, che ha sorpreso tutti con la sua interpretazione di “La notte” di Arisa e che ha scelto di entrare nella squadra di Gigi D’Alessio. Un’altra prestazione straordinaria è stata quella di Ranya, una ragazza di 12 anni, che ha cantato “Easy on me” di Adele. Dopo aver ricevuto un toccante messaggio dal padre in Marocco, ha scelto Clementino come coach.

Tuttavia, la performance più sorprendente è stata quella di Melissa, una giovane di 12 anni che ha cantato “Fallin'” di Alicia Keys, accompagnandosi al pianoforte con una tale maestria da sembrare una professionista esperta. Tutti e quattro i coach hanno premuto il famoso bottone rosso per Melissa, tranne Gigi D’Alessio che è stato bloccato. Alla fine, Melissa è andata nella squadra di Loredana Bertè. Insomma, tra questi tre giovani talenti, potrebbe emergere il vincitore della prima edizione di “The Voice Kids”.