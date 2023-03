Clementino ospite a Domenica In, nel salotto di Mara Venier, dopo l’avventura a The Voice Senior e quella più recente a The Voice Kids. In entrambi i programmi ha ricoperto il ruolo di giurato (con lui Loredana Bertè, i Ricchi e Poveri e Gigi D’Alessio). Il rapper napoletano ha messo d’accordo tutti, mostrando si saper gestire perfettamente i tempi televisivi e di avere una simpatia travolgente. A proposito dell’arruolamento a The Voice di ‘Cleme’, ‘Zia’ Mara ha raccontato un retroscena inedito. Secondo le informazioni in possesso della conduttrice veneta, D’Alessio avrebbe posto un diktat stringente alla Rai, una sorta di aut aut, vale a dire che, quando fu chiamato per partecipare al talent musicale in veste di coach, avrebbe dichiarato espressamente che ci sarebbe andato a patto che, condizione imprescindibile, il programma chiamasse anche l’amico e collega Clementino.

“Gigi D’Alessio è stata la prima persona che ha creduto a me per quel che riguarda la tv”, ha sottolineato il rapper, spiegando che è stato proprio l’artista e amico a capire per primo che, oltre a saper cantare, aveva doti da showman, requisiti ghiotti per diversi programmi del piccolo schermo. A questo punto è intervenuta Mara Venier, che ha sussurrato all’ospite del presunto diktat imposto da Gigi a The Voice.

“Posso dirti? Gigi ha detto: “Se non prendete Clementino, non lo faccio manco io The Voice”. Questo lui non te l’ha detto, te lo dico io. Che grande amicizia”, ha chiosato la Venier svelando una parte non nota della trattativa.

The Voice Senior e Kids: giuria verso la riconferma quasi in blocco, ecco chi potrebbe saltare

Gigi ci ha visto lontano: ‘Cleme’ è diventato uno dei capisaldi del talent. Insostituibile anche D’Alessio, così come difficile pensare a qualcuno di differente da Loredana Bertè. I Ricchi e Poveri, invece, non sono stati particolarmente incisivi.

Probabilmente, per la prossima stagione. se Antonella Clerici e i suoi autori vorranno inserire qualche novità, a saltare saranno proprio i Ricchi e Poveri. Visti gli ottimi ascolti raccolti sia dalla versione ‘Senior’ sia da quella ‘ Kids’, è scontato che Rai Uno punterà nuovamente nella prossima stagione sui due talent show. Non è nemmeno escluso (anzi è assai probabile) che The Voice Kids avrà una nuova edizione e che sarà allungato (altrimenti detto ci dovrebbero essere più puntate rispetto alle due della prima stagione).